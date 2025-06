Trump dispara contra los senadores republicanos que rechazan su plan económico: “Tienen ideas locas, son unos perdedores”

“Ideas locas”, “perdedores”, “votaría con la izquierda radical”. Estos son algunos de los ataques que está prodigando el presidente de EEUU, Donald Trump, contra los senadores republicanos que no quieren aprobar el megaproyecto económico del presidente, la bautizada como “la gran maravillosa y única ley” ('One, Big, Beautiful Bill'). En particular, Trump se revuelve contra quien encabeza la rebelión, el senador por Kentucky Rand Paul.

¿Y qué es lo que está diciendo Paul? Algo que piensan republicanos clásicos, en la línea de lo expresado por Elon Musk en su despedida: la reforma disparará el déficit, porque reduce los ingresos y aumenta los gastos.

La legislación materializa muchas de las promesas más ultraconservadoras de Trump: nuevas exenciones fiscales para propinas y coches fabricados en Estados Unidos, aumento del gasto en defensa y en control fronterizo y, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), añadirá unos 3,8 billones de dólares a los 36,2 billones ya existentes de deuda pública de aquí a 2034. La deuda nacional de EEUU asciende ya al 124 % del PIB.

Trump defiende con entusiasmo un paquete legislativo que contempla la ampliación de los recortes fiscales aprobados en 2017, un incremento del presupuesto para seguridad fronteriza y defensa —incluido el sistema de defensa aérea Cúpula Dorada—, la imposición de requisitos laborales para acceder a Medicaid y la supresión de créditos fiscales para energías limpias.

“Apoyé los recortes fiscales de 2017. Apoyo que se hagan permanentes y respaldo esa parte del proyecto de ley. Apoyo los recortes del gasto, pero creo que los recortes en el proyecto son débiles y raquíticos, pero aun así apoyaría el proyecto, si no fuera porque dispara la deuda. El problema es que las cuentas no cuadran. Van a disparar la deuda. La Cámara habla de 4 billones de dólares. El Senado, en realidad, ha estado hablando de un aumento de 5 billones de dólares”, dijo Paul en la FOX: “Alguien tiene que quedar en Washington que piense que la deuda está mal, que los déficits están mal y que quiera ir en la otra dirección. El déficit es una amenaza para nuestro país. Creo que es la mayor amenaza para la seguridad nacional. Así que creo que esto no se puede hacer”.

“Creo que hay cuatro personas [senadores] que están inquietas por los niveles de gasto”, decía Paul en la FOX: “Creo que yo soy el que más habla en todos los frentes, pero hay más personas que están empezando a tomar conciencia. Creo que si uno mira el bono a 10 años, ve que las ventas de bonos están siendo mínimas porque la gente no quiere comprar deuda del gobierno. Creo que hay una alarma creciente. Creo que lo que realmente va a suceder es que, si el crecimiento del segundo trimestre es débil, va a haber un pánico generalizado por los aranceles y un pánico generalizado por no haber hecho nada con respecto al gasto o la deuda”.

Si las cuentas de Paul son correctas, podrían llegar a bloquear la ley en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 sobre los demócratas.

Y esto ha enfurecido a Trump, que ha dicho este martes: “Rand vota NO a todo, pero nunca tiene ideas prácticas o constructivas. Sus ideas son, de hecho, una locura (¡perdedores!). La gente de Kentucky no lo soporta. ¡Este es un PROYECTO DE CRECIMIENTO ENORME! Rand Paul entiende muy poco de la BBB [Big, Beautiful Bill], especialmente del tremendo CRECIMIENTO que se avecina. Le encanta votar ”NO“ a todo, cree que es buena política, pero no lo es. ¡La BBB es gran GANADORA!”

“Si el senador Rand Paul vota en contra de nuestro Gran, Hermoso y Maravilloso Proyecto de Ley, estará votando, junto con los Demócratas de la Izquierda Radical, a favor de un aumento de impuestos del 68 % y, quizás aún más importante, de una suspensión de pagos de la deuda de EE. UU. por primera vez en la historia. ¡Rand estará jugando directamente a favor de los Demócratas, y la GRAN gente de Kentucky nunca se lo perdonará! El CRECIMIENTO que estamos experimentando, más algunos recortes de gastos más adelante, resolverán TODOS los problemas. ¡América será más grande que nunca!”, dijo Trump este fin de semana.