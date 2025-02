¿Atrasan las tasas?

En 2024 Trump obtuvo 77.303.568 votos y ganó por 2.284.338 de diferencia con Kamala Harris. Esto significa que un número de votos parecido a la cantidad de habitantes de la provincia de Mendoza resolverá el destino de Occidente (o más) por los próximos años. Trump empezó con la imposición agresiva de aranceles, modificando los tratados de libre comercio (TLC).

Un TLC ocasiona consecuencias positivas y negativas. Aunque Estados Unidos nunca había salido de un TLC, durante algunos meses de su primera presidencia, Donald Trump amenazó con retirarse del Korus (TLC con Corea del Sur), que establecía las bases de la relación económica bilateral. También las de la alianza militar, y las de las operaciones de inteligencia.

Cuando Obama gobernaba los Estados Unidos, Trump había declarado que “el verdadero poder es (…) el miedo”. Como se sabe, el miedo es una cosa para quienes lo provocan, otra para los que lo imitan y otra para los que lo sufren.

Donald Trump, dicho con sus propias palabras, figura entre los que tratan de provocarlo. Como algunos provocadores, llama la atención sólo para que la atención lo llame a él. ¿Por qué presionar si no es para evitar que otra parte del mundo lo pase por alto?

Entre los imitadores del estilo trumpista figura Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Su comunicación directa y sin filtros a través de las redes sociales se asemeja a la del norteamericano; ha concretado políticas que incluyen la militarización de la seguridad pública; es muy vocal en su lucha contra la corrupción; y flirtea con figuras políticas de derecha. Además, ambos fertilizan una alta popularidad de naturaleza transversal.

Entre los que sufren, está Canadá. Donald Trump impuso el 25% de aranceles a importaciones canadienses. Justin Trudeau se abroqueló en la misma receta: aranceles del 25% a una lista de productos; una segunda ola arancelaria por valor de US$125.000 millones se aplicaría tres semanas más tarde. “Canadá no tolerará un ataque de un país que se supone que es aliado y amigo”. Invitó a los consumidores a optar por productos y servicios canadienses y recalcó que los problemas citados por Trump respecto del flujo de inmigrantes ilegales y de fentanilo desde Canadá son mínimos. El decreto de Trump es un golpe para la economía, que envía el 76% de sus exportaciones a Estados Unidos. El Banco de Canadá publicó que el PIB podría caer 2,4% el primer año de su entrada en vigor. Juegos de guerra para evaluar, detectar, entrenar y planificar. “Para analizar por donde seguir y elegir el modo”, canta Víctor Heredia.

El nuevo presidente estadounidense había ofrecido esta bicoca: “Canadá debería convertirse en nuestro querido 51º Estado. Impuestos mucho más bajos, mucha mejor protección militar para el pueblo canadiense ¡Y sin aranceles!”. Como si estuviera mostrando un plan de marketing para la presentación de servicios de seguridad avanzados.

Con los días, el primer ministro de Canadá anunció que los EE.UU. habían decidido posponer la aplicación de aranceles durante al menos un mes. Agregó que lanzará la “Fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos”, que trabajará para combatir el crimen organizado, el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo y que nombrará a su propio “zar del fentanilo”. La limosna de dos candelabros de plata del obispo Myriel a Jean Valjean en Los miserables. ¿Habrá promesa de redención?

¿México, otro sufriente? Tras la imposición de aranceles, hablaron Claudia Sheinbaum y Donald Trump. El norteamericano dijo que la conversación había sido muy buena, que la interacción era muy amistosa, que mantiene una muy buena relación con ella y que es una mujer maravillosa. Trump cree que sin adverbio de cantidad o de grado, y sin adjetivos calificativos, no hay paraíso.

Los analistas subrayan que la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular, propuesta de campaña de Sheinbaum, compromete la garantía de tribunales independientes. El capítulo XXI sobre política de competencia del tratado México–Estados Unidos habla de la revisión judicial frente a sanciones de las leyes de competencia por parte de un tribunal independiente, lo que se vulneraría con la idea presidencial. ¡Otros treinta días de postergación, ahí!

Con esto, los mercados globales se abatieron. Las bolsas de Nueva York, Europa y Asia registraron fuertes caídas tras los anuncios. Por ejemplo, el S&P 500 perdió 0,75%, el Nasdaq Composite 1,20% y el índice Dow Jones 0,27%. No hay serums de ácido hialurónico que calmen a los mercados.

También hubo estremecimientos en Chile. Trump habló de aumentar aranceles al cobre y al litio, pero sin manotear el marcador Sharpie. Los países exportadores de esas materias dependen de un entorno económico predecible para mantener su crecimiento. Osvaldo Rosales fue director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se negociaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el llamado Pilar Comercial en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Declaró que era imposible no estar inquieto. “Hay un loco convicto en la Casa Blanca”, dijo.

Donald Trump, como buen farabute, quiere que los demás modifiquen lo que él no quiere corregir. ¿Por qué “la edad de oro” de Estados Unidos comienza justo ahora? Organiza vorazmente el espectáculo siempre que las facturas las paguen los invitados.

En las ceremonias que imagina hay catástrofes, pero no son propias. Nunca aparece su féretro cubierto por la bandera de Norteamérica, colocado sobre una cureña de la que tiran seis caballos. Este entretenimiento fabulosamente excitante para el público en línea no figurará en la programación. Su empresa, Cyberdyne Systems Corporation (la de Terminator), está desarrollada para desmantelar, no para edificar.

En La historia de San Michele, Axel Munthe relata la muerte de su amigo Pacciale. Describe aquel momento final en el que el moribundo le acarició la mejilla y murmuró: “Sé bueno como el mar”. Y dice: “No escribo aquí estas palabras con presunción, las escribo con maravilla. ¿De dónde venían estas palabras? Venían de lejos como el eco de la edad de oro, cuando vivía Pan, cuando los árboles de la selva podían hablar, las ondas del mar cantar y el hombre escuchar y comprender”.

Eso. Apenas eso.