A 100 días de su detención: Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de San José 1111

Este sábado se cumplen 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde se concentraron sus seguidores bajo la consigna “100 días de injusticia”, para reclamar su liberación.

Cerca de las 15:30, Cristina Fernández apareció por primera vez en el balcón de su domicilio y saludó a la manifestación que fue a apoyarla. “La estamos esperando, la vamos a esperar siempre, el pueblo la ama”, dijo una mujer a C5N.

“Los mejores años fueron con Cristina”, aseguró otra persona. Una mujer recordó cómo “nos cambió la vida a las mujeres con la AUH” (Asignación Universal por Hijo).

El Partido Justicialista, por su parte, emitió un comunicado donde señala: “La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina”.

“La mafia la proscribió, el pueblo la va a liberar. A #100DíasDeInjusticia bancando a Cristina en San José 1111”, señalaron desde La Cámpora.

“Argentina con Cristina” y Día de la Lealtad Peronista

El martes pasado se realizó una reunión en la sede del PJ porteño donde se expresó: “El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional ‘Argentina con Cristina’, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”.

Además, para el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre, y a nueve días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”.

“La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.

Entre los dirigentes presentes en la organización de la actividad que se desarrolló este sábado estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

