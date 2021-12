Alberto Fernández: “Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto”

El presidente Alberto Fernández participó este sábado en el acto de asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense luego del traspié en la Cámara de Diputados y expresó: “Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron”.

Alberto Fernández y Georgieva retomaron una negociación afectada por el rechazo del Congreso al Presupuesto

“Yo en el 2022 voy a seguir gobernando, con presupuesto o sin presupuesto, porque represento el interés de los que menos tienen”, añadió.

“Lo que pido es un poco de honestidad intelectual. Dense cuanta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y, si no lo hacen, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer“, sostuvo en su discurso brindado en la Quinta de San Vicente, donde están los restos de Juan Domingo Perón.

El mandatario pidió a la militancia peronista “mirar el 2023, que va a ser nuestro porque vamos a ganar”. "No nos han vencido porque nuestras convicciones están más fuertes que nunca. Ganar una elección no es vencer. Nunca bajemos los brazos", apuntó.

Por otra parte, el primer mandatario arremetió contra el Poder Judicial y criticó duramente al máximo tribunal: “No sé qué le pasa a la Corte Suprema, debería y es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas. El derecho es una ciencia humanista que ha nacido para resolver los conflictos que se dan en las sociedades, los conflictos entre las personas y entre personas y el Estado".

"Si los jueces no dirimen los conflictos, los profundizan y si dirimen los conflictos teniendo en cuenta sólo los intereses de las partes, no hacen Justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo es torcido y así es como actúan", cargó.

En esta línea, se refirió a su propuesta para realizar cambios en el Poder Judicial e indicó: "Cuando propuse modificaciones, lo que me dijeron es: 'Está trabajando para la impunidad de Cristina'. Cristina no necesita ninguna ley mía, ni ley del Congreso, ni ningún decreto mío".

Y concluyó: "Sé quién es Cristina, se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y mostró su inocencia. ¡Basta, muchachos! Y yo no paré ningún proceso. Basta de mentirle a la gente".

Al inicio de su mensaje, el presidente Alberto Fernández resaltó que con Néstor Kirchner "empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder" y recordó que "se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo Monetario Internacional y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle" a ese organismo.

Máximo Kirchner asumirá para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT y que integran ministros de los Gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas.

El 19 de junio pasado, en un momento complejo de la pandemia y con la vigencia de medidas de prevención para evitar contagios, el Justicialismo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un congreso multitudinario de carácter virtual que avaló la elección del jefe parlamentario del FdT en Diputados como nuevo titular del Consejo partidario.

FS con información de la Agencia Télam