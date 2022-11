Aníbal Fernández cruzó a Máximo Kirchner: “Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos”

Esta mañana, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández sumó un nuevo capítulo a la interna del Frente de Todos, donde durante el fin de semana se vieron críticas cruzadas entre el núcleo duro del kirchnerismo -liderado por el diputado nacional Máximo Kirchner- y el presidente Alberto Fernández.

Máximo Kirchner acusó a Alberto Fernández de "iniciar una aventura personal" en la Presidencia

El jefe de la cartera de Seguridad salió en defensa del Presidente a cruzar al hijo de la Vicepresidenta. En diálogo con Radio Rivadavia, remarcó que el kirchnerismo duro “hace rato” no participa en la administración del Gobierno Nacional: “No participan, hace rato que no participan en la gestión. Hace rato que no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos importa a todos”.

Desde la Cumbre Latinoamericana sobre Seguridad Interior en Buenos Aires, Fernández lanzó una chicana contra el diputado: “Yo tengo que inferir que esas declaraciones que verte tienen que ver con que él es el único que se las sabe todas y nosotros somos los boludos”, en referencia a la acusación del referente camporista que el mandatario inició una “aventura personal” en la Presidencia, pese a que una “construcción colectiva” lo llevó a la Casa Rosada. El ministro aclaró: “Me parece que es un poquito distinta la situación. Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos”.

Según Aníbal Fernández, en el Gobierno trabajan “mucho y muy fuerte para revertir la problemática de un país”, y llamó a los dirigentes afines a Cristina Fernández de Kirchner a participar: “Sería estupendo que se sumaran para hacer algo positivo para el país”. Por otra parte, planteó que en el kirchnerismo “se llenan la boca hablando de la gente, término espantoso si los hay, sin definir con claridad la gráfica de acercarse a un pueblo que espera apuestas contundentes”.

Por último, reiteró que el jefe de Estado debe ser candidato en las presidenciales de 2023, y pidió que se reestablezca el diálogo con su vice para “encontrarle una salida” a los problemas de la Argentina. En cuanto a una posible PASO entre el Presidente y la Vicepresidenta, respondió: “Para eso falta mucho, quisiera que primero se sentaran a tratar de encontrarle una salida. Esa es la verdadera vocación”. Concluyó: “El Presidente tiene que ser candidato. Quién le va a negar a Cristina, que es el máximo cuadro de los últimos cien años de la política que pueda competir”.

Máximo Kirchner: “Para aventureros está el turismo”

El sábado pasado, el presidente del Partido Justicialista bonaerense Máximo Kirchner realizó duras declaraciones contra el Presidente Fernández en el cierre del Congreso de la agrupación en Mar del Plata. “No puede volver a pasar en un frente como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas y esas construcciones los llevan a un lugar tan importante, lo lleven a iniciar una aventura personal”, declaró en referencia a Fernández pero sin nombrarlo.

“Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, no para poner cara de víctima y yo no fui”, lanzó el camporista. En diálogo con Futuröck FM, el Presidente salió a su cruce: “Cuando un compañero habla mal de otro deja de ser peronista”, y dijo que nadie trabaja más por la unidad que él. Sostuvo que es “parte de un proyecto” y que lo pueden “acusar de cualquier cosa menos de pensar en proyectos personales”.

