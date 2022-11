Máximo Kirchner acusó a Alberto Fernández de “iniciar una aventura personal” en la Presidencia

El diputado nacional Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista bonaerense, dirigió hoy duras palabras al presidente Alberto Fernández en el cierre del Congreso de la agrupación en Mar del Plata.

“No puede volver a pasar en un frente como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas y esas construcciones los llevan a un lugar tan importante, lo lleven a iniciar una aventura personal”, sostuvo en alusión al mandatario. “Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, no para poner cara de víctima y yo no fui”, lanzó. Con todo, se aseguró de no mencionar el nombre del Presidente.

“Tengo la esperanza de que se den cuenta y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”, dijo y pidió seguir el ejemplo de la expresidenta Cristina Kirchner en 2019, cuando designó a Fernández candidato presidencial para competir contra la reelección de Mauricio Macri.

En ese marco, el dirigente oficialista precisó: “Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes, ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más todos los días. Nosotros estamos para rompernos el alma, tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante”.

Las declaraciones de Kirchner se conocen en medio de la fuerte pelea interna en el oficialismo por el destino de las Primarias y cuando el presidente Fernández ha hecho instalar su proyecto reeleccionista. Horas antes, el ministro Aníbal Fernández aseguró en dirección al kirchnerismo: “Si no quieren PASO, dejen al Presidente ir por su reelección”.

“¿Qué significa poner el valor el esfuerzo? No distraerte cuando sos Presidente, concentrarte en los problemas de tu sociedad”, señaló.

“Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere. Vamos para adelante, salgamos de esta situación, organicémonos, debatamos, discutamos lo que haya que discutir y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar”, enfatizó.

Kirchner manifestó además que “el adversario de la sociedad argentina, y no solo del peronismo, es el expresidente (Mauricio) Macri” cuando “se lo escucha decir lo que quiere hacer” en el caso de volver a ser gobierno en 2023.

También se metió en la interna de Juntos por el Cambio y subió al ring a la exministra de Seguridad y precandidata a presidenta por ese espacio, Patricia Bullrich, quien ha tenido un duro intercambio con funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Una persona que dice 'conmigo no se jode' y 'te voy a romper a cara' por una disidencia interna, ¿qué va a pasar con los trabajadores si llega al gobierno y no se hace lo que ella quiere?”, se preguntó el hijo de la vicepresidenta.

Ante los más de 530 congresales que colmaron el microestadio del Club Once Unidos, el presidente del PJ bonaerense señaló que desde el Frente de Todos “estamos muy vivos y tenemos muchos deseos de transformar nuestra patria” y recordó que “fue el peronismo que sufrió la proscripción y la supresión y dio la vida para que vuelva la democracia en el país.

“El odio no se devuelve con odio, sino con el amor de la militancia”, remarcó.

El Congreso del PJ

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la titular del Anses, Fernanda Raverta, oriunda de Mar del Plata, quien aseguró que “la alegría desde ayer tiene otra connotación” en referencia a las palabras de la vicepresidenta en el acto UOM, lo que despertó el grito de la militancia: “Cristina Presidenta”.

El cónclave partidario, que comenzó a las 16.30 a puertas cerradas, se extendió por más de una hora y tuvo como lema principal una máxima justicialista: “Justicia social, independencia económica y soberanía política para que reine en el pueblo la paz y la igualdad”.

El congreso del PJ bonaerense estuvo signado por el discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció el viernes en el plenario de la UOM en Pilar, donde aseguró estar dispuesta a “hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”.

En un clima marcado por la disputa del peronismo marplatense, el cántico que predominó fue “Cristina Presidenta”.

Previo al cierre del acto, que tuvo como único orador a Máximo Kirchner, se llevó a cabo la sesión del órgano legislativo del PJ bonaerense, con una agenda sin temas controversiales.

En el orden del día del congreso se aprobaron cuestiones de forma en la designación de autoridades en el tribunal de disciplina, la comisión fiscalizadora y congresales nacionales; modificación de la carta orgánica; y las memorias, balances y gastos.

Los puntos incluidos en el temario no tenían objeciones por parte de los diferentes sectores que componen el peronismo bonaerense, por lo que este cónclave cobró importancia como encuentro corolario de varias reuniones que se realizaron semanas atrás en la casa del gobernador Axel Kicillof junto al diputado Kirchner, intendentes y referentes distritales.

Antes del congreso, se reunieron en el hotel céntrico marplatense Kirchner, Kicillof; los ministros Eduardo 'Wado' de Pedro (Interior) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas); el intendente de La Matanza y presidente del Congreso del PJ, Fernando Espinoza; los ministros provinciales Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque y Leonardo Nardini; Raverta; intendentes peronistas y representantes de la quinta sección electoral; entre otros.

La elección de la ciudad donde se realizó el congreso partidario coincide con el 17° aniversario de la IV Cumbre de las Américas en la que se le dijo “No al ALCA”.

El espíritu mundialista estuvo en el cónclave, ya que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lució una camiseta de la Selección nacional con el número 10 y el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

CRM con información de la agencia Télam