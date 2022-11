Otro mensaje de Aníbal Fernández a la interna: “Si no quieren PASO, dejen al Presidente ir por su reelección”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió a los dirigentes del Frente de Todos que “si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección” como presidente en los comicios de 2023, en medio de la interna oficialista que se generó alrededor de la suspensión de las elecciones primarias.

“Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben”, apuntó Fernández en un mensaje dirigido hacia el sector de la coalición gobernante.

Las declaraciones del funcionario en un programa de radio se producen luego de que el ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, pidió eliminar las PASO del próximo año y afirmó que “la mayoría de los gobernadores e intendentes” buscan convencer al jefe de Estado de que tome esa determinación. Y a horas de la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto público en el que se coreó: “Cristina presidenta”.

Durante su discurso, CFK aseguró que va “a hacer lo que tenga que hacer” para lograr que el pueblo pueda “organizarse en un proyecto de país” que “vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría”. Fue su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre, ante un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar. El 17 de noviembre, “Día de la Militancia” en el calendario peronista, la expresidenta reaparecerá en un acto en el estadio único de La Plata.

En ese marco de agitada lucha interna, ya en el umbral del año electoral, Aníbal Fernández fijó posición respecto de las primarias: “Siempre entendí que no tiene que haber ninguna posibilidad de que no haya PASO”, aseguró.

“El Presidente va a ser candidato, no tengan dudas. Si hay otro que tiene intención de ser candidato se pondrá en la vereda de enfrente y competiremos. No habrá más remedio”, anticipó el titular de la cartera de seguridad.

Y completó: “El Presidente ha sido muy gráfico respecto de la posibilidad de que existieran las PASO. Alberto se los dijo con todas las letras 'señores si tienen intención de participar, hay PASO'”.

Por último, el ministro se refirió a la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner fuera candidata en las elecciones del año próximo: “No tengo claro que se vaya a presentar”.

“Lo de ayer (durante la intervención de la exmandataria en una actividad de la Unión Obrera Metalúrgica) fue una insinuación ¿Quién le va a negar una candidatura? Es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos”, sentenció.

