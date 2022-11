“Cristina Presidenta”: la militancia recibió a CFK en su primer acto desde el atentado

Cristina Fernández reapareció este viernes en público y fue ovacionada en el Microestadio Municipal de Pilar, en el marco del cierre de los Congresos Regionales que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desarrolló en todo el país. Minutos antes de realizar su exposición, la vicepresidenta recibió un estruendoso pedido: “Cristina Presidenta”, cantó la multitud.

Detector de metales y gorritas "CFK 2023" en el regreso de Cristina a los escenarios

Saber más

Durante su discurso, CFK aseguró que va “a hacer lo que tenga que hacer” para lograr que el pueblo pueda “organizarse en un proyecto de país” que “vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría”, en su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre, al hablar en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”, expresó la Vicepresidenta y manifestó que “queremos un pueblo alegre”.

En esa línea, pidió que “volvamos a recuperar esa alegría” y dijo que se trata de la “alegría que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de que hay futuro, esa alegría nos merecemos los argentinos”.

En ese contexto, también se refirió “al tema de precios y salarios”, sobre lo que sostuvo “deben ser abordados desde los números concretos”, y señaló que “la recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad”.

“Por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores”, expresó y aclaró que “esto no va en detrimento de las paritarias”.

En otra parte de su discurso, destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “está haciendo un gran esfuerzo”. Asimismo, se pronunció a favor de que “es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solo en reclamo sindical, sino en el modelo de organización política del país”, porque “eso es lo que trajo el peronismo y no nos van a perdonar a los peronistas”.

“Pero que los dirigentes sindicales se involucren en esta discusión, porque el pato de la boda van a ser los trabajadores”, expresó. Además, se manifestó a favor de que “es necesario hablar de un nuevo acuerdo democrático en la Argentina”.

Por otra parte, se refirió al atentado perpetrado contra su vida el pasado 1 de septiembre al señalar que: “Yo estoy acá, es mi primera salida” y afirmó que “hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión, yo también lo vi por televisión”.

“En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos”, expresó.

En esa línea, sostuvo que “de lo malo uno siempre saca alguna cosa buena” y mencionó que una de esas cosas fue que “esos presuntos indignados era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo que endeudó a la República Argentina”.

“Esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso”, remarcó y pidió que “córtenla con los indignados en la República Argentina”.

"Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la alegría

En ese contexto, mencionó que la justicia “no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima” y señaló que “son conclusiones que uno saca en estos dos meses”.

En el acto, que comenzó en la emisión de un video, estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los diputados nacionales Máximo Kirchner, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau; el senador nacional Oscar Parrili; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque; el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano; y el extitular de la UOM, Antonio Caló, entre otros.

La UOM estuvo a cargo de la logística del acto en el microestadio municipal de Pilar, con un refuerzo policial de la Policía Bonaerense. La custodia de Cristina Kirchner estuvo en contacto con la organización para que se garanticen las condiciones de seguridad.

Achaval: “Nosotros queremos y bancamos a Cristina”

El primer orador fue el intendente de Pilar, Federico Achaval. “Nosotros queremos, nosotros bancamos a Cristina”, expresó Achaval en medio de los aplausos del microestadio municipal de Pilar, que estaba colmado por trabajadores del sector metalúrgico, delegados, congresales y referentes sindicales.

Asimismo, el intendente anfitrión afirmó que “el pueblo no se olvida de los cuatro años de Néstor (Kirchner), ni de tus ocho años como Presidenta y cómo ampliaste derechos”.

“Una vez más le pusiste el cuerpo para creer que otra Argentina era posible”, aseveró dirigiéndose a la exmandataria y presidenta del Senado.

En ese sentido, agregó: “Tuviste un gesto de grandeza en 2019 para volver al Gobierno, vos fuiste la primera que pensó en la Patria Grande”.

En su mensaje, el intendente manifestó que quería transmitirle a la Vicepresidenta algo que escucha habitualmente en los barrios y “que seguramente los compañeros intendentes deben escuchar algo similar”, agregó en referencia a una frase sobre las elecciones presidenciales de 2023.

“Cristina, no voy a hablar hoy de política, pero sí dejame decirte una cosa muy clara, cosas que escuchamos los que abrazamos la política territorial en nuestros barrios: 'Nosotros queremos a Cristina, nosotros bancamos a Cristina, sentimos por ella un amor enorme', y cuando uno pregunta por qué, tiene que ver con que el pueblo no se olvida de los cuatro años de gobierno de Néstor no se olvida de los ocho años en los que fuiste Presidenta y ampliaste los derechos de las causas de los que más necesitan”, remarcó el jefe comunal.

Y completó su discurso con una alusión a la candidatura presidencial del FdT para el año próximo al señalar que “el futuro es con todos, pero, fundamentalmente, para los trabajadores, el futuro es con vos”, tras lo cual recibió una ovación del público.

Abel Furlán: “Con esta inflación no hay paritaria que pueda resolver el problema de la inflación”

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, aludió a la caída del poder adquisitivo en dólares del salario promedio del rubro metalúrgico, se preguntó “qué pasó con esa diferencia, quién se la quedó”, al cuestionar a los empresarios que alientan el modelo de salarios bajos, y pidió que el “gobierno peronista ayude a resolver la puja distributiva y genere un bono que tenga absorción y vaya a recuperar el salario real”.

En su discurso como anfitrión del congreso de delegados de la UOM en la provincia de Buenos Aires, desde la localidad de Pilar, Furlán remarcó que desde diciembre de 2019 su gremio pudo recuperar “casi 30.000 trabajadores desde que asumió Alberto Fernández” y además valoró el desempeño del ministro de Economía Sergio Massa al plantear que logró recuperar “centralidad a la política” y evitar que se produjera “una devaluación”, de la que “estuvimos muy cerca”, señaló el gremialista.

En cuanto al reclamo de un bono extraordinario que se complemente con las paritarias de cada sindicato, Furlán agregó que esa postura “se la pedimos en privado y en público al señor Presidente”.

El dirigente de la UOM y exdiputado nacional del peronismo remarcó en su mensaje que las cuestiones salariales y de condiciones de vida de los afiliados de los gremios dependen de los proyectos políticos, y en ese sentido citó una frase del referente histórico de su gremio, “Lorenzo Mariano Miguel”, a quien recordó por su nombre completo, quien solía decir que “no hay solución gremial si no hay solución política”.

Esa definición figuraba en letras blancas sobre un fondo azul como única escenografía del acto, atrás del palco, donde solo se sentaron el intendente de Pilar, Federico Achával, del Frente de Todos; la principal oradora del acto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el propio Furlán.

En otro tramo de su exposición, el secretario general de los metalúrgicos planteó que “la política tiene un problema de representatividad” y dijo que su triunfo ante su predecesor, Antonio Caló, también presente en el acto, se concretó a partir de la recorrida por varias seccionales del gremio en búsqueda, justamente, de “representatividad”.

En ese punto, Furlán recordó que cuando ganó las elecciones de la UOM algunos medios vincularon su resultado a una interna del FdT, lo que negó, pero en todo caso replicó que se “siente” kirchnerista porque primero fue peronista, y porque “Néstor y Cristina fueron los que mejor interpretaron el peronismo de Perón y de Evita, los que mejor interpretaron la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

En cuando a Juntos por el Cambio y a la gestión de Mauricio Macri, el sindicalista criticó con palabras muy duras “las políticas del macrismo, con más de 20.000 empresas cerradas, devaluación, tarifazo, reforma previsional” y recordó que el exmandatario dejó su Gobierno “con un 54 por ciento de inflación”.

“No es que la inflación que tenemos hoy nació con el Gobierno que votamos. Hay que recordar que cuando la compañera Cristina dejó su Gobierno, lo dejó con el 24 por ciento de inflación y con un poder adquisitivo jamás visto por todos nosotros”, puntualizó.

Y al referirse a la inflación del presente, reconoció a la titular del Senado, a Massa y al presidente Alberto Fernández por “el esfuerzo que hace el ministro para resolver el problema de las divisas”, en referencia a la dificultad para sumar dólares en las reservas, para luego completar: “Ojalá Dios lo ayude (al ministro de Economía) para resolver el problema de la inflación que golpea y tritura nuestro poder adquisitivo”.

Un acto para el 17 de noviembre

Tras la reaparición de este viernes, la vicepresidenta volverá a ser oradora en el acto que está organizando el PJ Bonaerense por el Día de la Militancia, el próximo 17 de noviembre.

Será en el Estadio Diego Maradona de La Plata para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario del Partido Justicialista.

Los actos que encabeza Cristina Kirchner se dan en momentos en que no se sabe cuál será su futuro político en 2023.

Si bien Máximo Kirchner dijo en los últimos días que no cree que la titular del Senado vaya a ser candidata, otros como Kicillof la subieron al ring de la competencia electoral, en línea con otros dirigentes que impulsan un “operativo clamor”.

DA