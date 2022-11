Patricia Bullrich cruzó a Larreta: “Horacio, no me mandes más a tus soldaditos”

Lejos de buscar aliviar la tensión que se respira en los últimos meses en el seno de la coalición opositora, la titular del PRO, Patricia Bullrich, a horas protagonizar un entredicho con Felipe Miguel, jefe de gabinete de CABA, fue directa con el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y le pidió que no le “mande más” sus “soldaditos”.

En declaraciones a radio Rivadavia, Bullrich volvió a dejar claro que piensa jugar fuerte en la interna de Juntos por el Cambio y le apuntó a otro de los “presidenciables” para las elecciones 2023: “Si hay un debate, que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos. Todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”, sentenció, en referencia al entredicho que mantuvo con Miguel, a quien le advirtió hora atrás: “La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”.

Asimismo, la referente del PRO reclamó que haya “transparencia” en su espacio político: “No me van a correr, siento que el nuestro tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa”. Bullrich aseguró creer “en la cultura de la transparencia, de la verdad. Es muy importante que en un partido como el PRO esas prácticas sean las que prevalezcan, en todo sentido”, remarcó.

En cuanto al origen del cruce con el Gobierno porteño, para la exministra de Seguridad, en Juntos por el Cambio hubo “un debate sobre lo que había que hacer por las concentraciones frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, vallas sí o vallas no, ese debate lo di abiertamente, lo hablé con la gente de la Ciudad, dije lo que pensaba y después de eso empezó una batería de operaciones en todos lados”.

Para Bullrich, “si debato con Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas para decir cualquier cosa” y consideró “importante que el PRO promueva un candidato propio en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si promuevo un candidato como el ministro de gobierno porteño Jorge Macri, ¿por qué es un conflicto y me dicen que hay tensión conmigo?”, se preguntó. Y agregó: “El PRO tiene que seguir gobernando la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué pensar que Jorge Macri es propiedad de alguien? Es el candidato que mejor asoma”.

En cuanto al deseo que manifestó este martes la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Bullrich opinó que tiene que hacer “lo que sienta que tiene que hacer. No le quiero responder, sé lo que soy y cuál es mi condición femenina”, sostuvo. Lilita había aconsejado a su compañera de espacio “parar en función del conjunto” y la describió como “muy buena persona, pero no sabe parar. Tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina. A ella se le escapó esto porque es muy dura”.

Además, Bullrich le pidió a Mauricio Macri “sobrevolar la construcción de una fuerza política que creció mucho, que tiene muchos dirigentes. Tiene que trabajar para que a la fuerza le vaya cada vez mejor”, concluyó.

Pinedo, en defensa de Bullrich

El expresidente provisional del Senado y referente del PRO, Federico Pinedo, consideró este miércoles que para Patricia Bullrich, fue “algo grave que le dijeran que era funcional al kirchnerismo”, al referirse al cruce que la titular de ese partido mantuvo con el jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le “iba a romper la cara” si volvía a cruzarla “en la tele”.

“Para la Presidenta del PRO que le digan que es funcional al kirchnerismo es grave. Patricia (Bullrich) estaba enojada y hay que tratar de no llegar a ciertos niveles de palabras. Pero a veces pasa. La señora tiene su carácter, de todas maneras es una abuela, era poco probable que se produjera el episodio”, señaló Pinedo en declaraciones a Radio con Vos.

Miguel había dicho que criticar el operativo de seguridad frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo había hecho Bullrich era “ser funcional al kirchnerismo”, algo que molestó a la titular del PRO y por eso increpó al funcionario porteño.

“Patricia tiene carácter pero es una abuela. Es poco probable que termine en violencia. No creo que Juntos por el Cambio esté en un internismo despiadado”, estimó Pinedo en un intento de minimizar las tensiones que existen en la coalición opositora.

Con información de agencias.

IG