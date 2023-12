Bullrich, en Rosario: “Cuidar el patrimonio y la libertad es de los temas más importantes”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la ciudad que desde hace unos años es infelizmente asociada al crimen y al narcotráfico, más que a sus atractivos: Rosario. Allí se mostró con el gobernador y la vicegobernadora de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y Gisela Scaglia (PRO), y con el intendente Pablo Javkin (Creo Rosario). Con ellos presentó un programa oficial contra el delito al que se denominó Plan Bandera.

Durante el anuncio oficial, que se realizó en el Monumento a la Bandera, Bullrich subrayó que la actual gestión de gobierno actuará “con mucho más énfasis, mucha más decisión, mucha más operatividad para lograr que Rosario sea una ciudad liberada de esta nueva policriminalidad que tenemos hoy en esta ciudad y en las ciudades de alrededor, que se va expandiendo a partir de la laxitud que ha habido durante estos años”.

“Lamentablemente, estos años nos han dejado un sabor amargo por el hecho de haber dejado a los ciudadanos menos libres en las ciudades como Rosario, donde directamente el Estado ha perdido la soberanía sobre parte de la ciudad, no por la tarea del intendente (Javkin), que ha sido permanente, que ha pedido, que ha gritado, que ha implorado que lo ayuden en lo que estaba sucediendo, sino por la mirada al costado de quienes piensan que la inseguridad o el delito o el narcotráfico no es un problema”, planteó.

La funcionaria del presidente Javier Milei dijo que “no puede haber un solo milímetro del territorio argentino donde no rijan la ley y la Constitución y los narcos, los sicarios, crean que esto es una tierra donde pueden hacer lo que quieran”. “Nosotros venimos a decirles que no, juntos venimos a decirles: acá no se hace lo que se quiere, acá sólo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz para poder vivir en libertad”, sostuvo.

Bullrich señaló que “cuidar el patrimonio y la libertad es de los temas más importantes” y destacó que “las cuatro fuerzas federales están aquí trabajando, con gobierno y con gobernador, bajo un comando que va a ser total y absolutamente operativo”.

Definiciones sobre el plan Bandera

“Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando esta tarea para que la operatividad de las fuerzas sea una operatividad con resultados concretos, sin dispersión, al lado de los que les va a tocar conducir los operativos día a día. Cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas que estén abocados al operativo Bandera van a tener la responsabilidad de estar atentos, de estar en operaciones todo momento que les toque estar haciendo la tarea que tienen que hacer. Queremos que la operatividad sea al máximo”, dijo la ministra.

Señaló, al respecto, que “los delincuentes salen a cualquier hora, en cualquier lugar, de cualquier manera, dispuestos a todo” y dijo que para eso “es importante poner en marcha los artículos de la ley de Seguridad Interior que permiten el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para hacer una logística que nos permita que el operativo sea un operativo de toda la Nación contra el delito, de toda la Nación contra la narcocriminalidad, de toda la Nación contra los asesinos, de toda la Nación contra aquellos que destruyen el futuro de los rosarinos”.

En qué consiste el plan Bandera anunciado por Patricia Bullrich, punto por punto

• Comando conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales.

• Apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en función de lo contemplado en la ley de Seguridad Interior.

• Programa de reducción de armas.

• Proponen cambios en la legislación penal sobre legítima defensa de efectivos de fuerzas de seguridad.

• Perseguir la venta de precursores químicos.

• Grupo de elite de las cuatro fuerzas federales para luchar contra el narcotráfico.

• Programa de presos de alta peligrosidad en cárceles federales.

• Terminar de construir pronto la cárcel de Coronda.

JJD