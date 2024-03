Cuestionan falta de “equidad de género” en la propuesta de que Lijo y García Mansilla integren la Corte Suprema

Luego de que el gobierno de Javier Milei eligiera al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla como posibles nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia varias personalidades del campo judicial y político reaccionaron con fuerza en sus cuentas de redes sociales por la falta de “equidad de género” en las postulaciones.

“Las nominaciones realizadas por el Señor Presidente Javier Milei para ocupar los cargos en la CSJN, sin entrar a considerar los antecedentes de los candidatos propuestos, desconocen la perspectiva de género y la dimensión federal. En pleno siglo 21 una CSJN integrada exclusivamente por hombres significa un notable retroceso imposible de justificar desde la óptica constitucional y convencional”, apuntó el abogado Andrés Gil Domínguez.

La diputada nacional del partido GEN, Margarita Stolbizer, también expresó su disconformidad. “Frente a la divulgación del Comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”, escribió.

“Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, agregó.

“De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte”, posteó la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo.

Desde el Colectivo Mujeres del Derecho también exigieron que “las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean cubiertas por mujeres; máxime en un país con grandes juezas, académicas y expertas jurídicas” y afirmaron: “Una Corte sin mujeres es una Corte sin Justicia”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, quien sostuvo que el Ejecutivo de “olvidó” de las mujeres a la hora de proponer los nuevos integrantes de la Corte. “Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad”, lamentó Gaillard.

A su vez, la legisladora del socialismo Mónica Fein dijo que el Presidente “eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia” y que “debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”. En tanto, su par del Frente de Izquierda Myriam Bregman, apunto: “No fallan. Todos antiderechos”.

Lijo fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó en el máximo tribunal en octubre de 2021 cuando renunció, mientras que García Mansilla ingresaría por Juan Carlos Maqueda, que podría dejar su puesto en diciembre cuando llegue a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.

