El Presidente dijo estar "en campaña" y pidió "no condenar al país al retroceso"

Mientras el Gobierno intenta digerir lo más rápido posible el resultado adverso contundente del Frente de Todos en las PASO del último domingo y se analizan medidas para intentar enderezar la nave de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el presidente Alberto Fernández pone en marcha este martes 25 obras públicas, en 15 provincias, en un acto que encabeza desde el partido bonaerense de Almirante Brown. Además, visitó la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, donde los directivos de la empresa anunciaron una inversión de 60 millones de dólares.

Tras la derrota, Alberto Fernández ratificó su rumbo en un acto con los ministros más cuestionados

En la primera actividad, Fernández presentó obras por una inversión de 9.390 millones de pesos y, al igual que el domingo tras conocerse los resultados electorales, hizo una arenga a los militantes del Frente de Todos: "Estamos en campaña, para qué les voy a mentir. Por eso les pedimos a los militantes que no bajemos los brazos, que le toquemos la puerta a los vecinos y les expliquemos que lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Lo que hicimos mal, lo corregiremos; lo que falta hacer, lo haremos; pero no condenemos al país al retroceso", pidió al final de su discurso en Almirante Brown.

Además, el Presidente sostuvo que su gobierno valora "mucho la democracia y por eso escuchamos la voz del pueblo, la más maravillosa música, como decía el general Perón. Por eso, no voy a esperar un día, por eso seguí trabajando y mandamos al Congreso la ley de 'compre nacional', porque queremos el trabajo de todos. Estoy convencido de que estamos en la senda correcta", sentenció, al tiempo que detalló que un país que "multiplica por tres la cantidad de planes sociales, no es un buen país. Necesitamos crecer en un país donde el trabajo sea un derecho, no un costo. Donde un trabajo se proteja y no donde un empleador no pueda despedir a la gente cuando quiere sin pagar indemnización".

Este lunes, el mandatario había participado de un acto junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el que se presentó un proyecto de ley para aumentar la producción argentina en la composición de las compras públicas. Más allá del anuncio en sí, de alcance limitado y sin hacer referencia directa al resultado adverso del domingo en 17 de los 24 distritos del país, en su primera aparición pública había dado algunas señales sobre la estrategia postpaso: por un lado, la ratificación de Kulfas en su cargo, luego de que el desastre en las urnas dejara abierta la posibilidad de un recambio masivo en el gabinete. Y por el otro, una señal en favor de la reafirmación del rumbo antes que de la reflexión y el recálculo. “Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”, había dicho en su breve discurso.

En el mismo sentido, este martes, desde Almirante Brown, Fernández remarcó que, con las obras inauguradas, "le estamos dando a los argentinos mejores condiciones de vida. Para eso tiene que trabajar la política. Así lo hemos hecho desde el primer día. No nos frenó la pandemia. Jamás preguntamos el signo político de los que gobiernan, porque no queremos hacer felices a los que gobiernan, sino a la gente", destacó. Y agregó: "Esto es parte de un plan que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública, que genera mucha industria y mucho trabajo".

Según el Presidente, "nada dignifica más a un ser humano que el trabajo. Gobernar es crear trabajo, como decía Perón. No somos felices distribuyendo planes, queremos distribuir trabajo y estamos empeñados en lograrlo. Por eso es que también impulsamos al sector privado, y los acompañamos, porque estamos convencidos que la unión del capital y el trabajo dinamiza a una sociedad. Así la economía se retroalimenta".

Además, le mandó un mensaje a la oposición: "Si algo postergó a la Argentina fueron las políticas especulativas que postergaron el desarrollo de las empresas y de los emprendedores que dan trabajo. Nosotros, entre la especulación y los productores, vamos con los que producen. Nosotros, entre el mundo financiero y el de la industria, apostamos por el de la industria. Por eso las tasas bajaron como bajaron desde que estamos. Estamos muy preocupados para que la Argentina se recupere orgullosa, en una senda que incluya a todos y todas las argentinas. No a pocos, a todos", dijo.

En su periplo de este martes y mientras prepara anuncios para las próximas horas que, según versiones, impactarían en favor del bolsillo de los consumidores, en especial de los jubilados, con aumentos del salario mínimo y, tal vez, de algunos planes sociales, el jefe del Estado dejó, además, inaugurados los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en ese municipio del conurbano bonaerense.

La pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se había iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de 830,7 millones de pesos y beneficia a unas 80 mil personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia, indicaron las fuentes.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de sectores que eran de tierra, así como la construcción de nuevas veredas, rampas y desagües pluviales; y la instalación de iluminación LED, refugios de transporte público, semáforos, señalización y demarcación horizontal.

El Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2.530 obras vigentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con 1.366 proyectos.

Previamente, visitó la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, en el citado municipio, donde los directivos de la empresa le anunciarán una inversión de 60 millones de dólares y la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Realmente los felicito y gracias por seguir confiando en la Argentina. Necesitamos inversión privada, producción y generar empleo. Tenemos un crecimiento sólido y vertiginoso al 8 por ciento y el año que viene vamos a seguir en esa senda“, indicó Fernández. Y agregó: “La industria es el motor de ese crecimiento. Estoy convencido de que la inversión privada convoque al trabajo y que esa suma de capital más trabajo ponga en funcionamiento los engranajes de una sociedad que necesita crecer con trabajo”.

El Presidente estuvo acompañado por los ministros, de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, además de autoridades de la empresa.

El plan de inversiones de la firma para 2021-22 tiene como objetivo ampliar la instalación de una nueva línea de producción, lo que les permitirá aumentar su capacidad productiva en 643 millones de latas (un 30 por ciento más que la actual) a la vez que se generarán 46 nuevos puestos de trabajo.

El mandatario mantuvo desde allí una reunión por videoconferencia con las autoridades de la Empresa Ball Corporation que se encontraban en Brasil, el Presidente de la compañía, Carlos Pires, y el vicepresidente Comercial de la firma, Fauze Villatoro.

Una vez concluida la conversación, Alberto Fernández saludó y dialogó con trabajadores y trabajadoras de la empresa y recorrió la zona de procesamiento del aluminio, y la de formación y pintura del producto final.

Lo hizo acompañado por el director Comercial de Ball Corporation, Andrés Agnello; por la gerente de Recursos humanos, Mariana Scarpato, y los gerentes de Producción, Mariano Antúnez, Asistente de Producción, Andrés Roig y de Administración y Finanzas, Diego González.

En la recorrida también estuvieron la candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial, Ariel Schale y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Ball Corporation es una compañía de capitales americanos con presencia en la Argentina desde 1995 como productor de envases de aluminio para bebidas, emplea a 220 trabajadores de manera directa y 600 de manera indirecta, y es proveedor de empresas como Cervecería Quilmes, CCU, Coca Cola, Cepas Argentinas, Monster y Speed, entre otras.

La inversión de Ball se suma a otras, como la realizada por la metalúrgica APEX, en la provincia de La Pampa, por 18 millones de dólares, para la producción de herramientas para los sistemas extractivos de pozos petroleros; y a la reapertura en el partido bonaerense de Chivilcoy de Bicontinentar Footwear Technologies, líder en la fabricación de calzado deportivo de alta tecnología.

De acuerdo a la información oficial, desde 2020 se produjeron más de 900 anuncios de inversiones por 34.000 millones de dólares y en el primer trimestre de este año la inversión productiva creció 14,3% respecto a 2019. Además, el sector industrial tiene 25.000 empleos más que hace dos años.

