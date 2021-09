Tras la derrota, Alberto Fernández ratificó su rumbo en un acto con los ministros más cuestionados

Apenas unas horas más tarde de la sorpresa que fue la contundente derrota nacional del Frente de Todos en las primarias, el presidente Alberto Fernández participó de un acto junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el que se presentó un proyecto de ley para aumentar la producción argentina en la composición de las compras públicas. Más allá del anuncio en sí, de alcance limitado, su primera aparición pública dio algunas señales sobre la estrategia postpaso.

El Presidente admitió que "hubo errores" y arengó a la militancia para "ganar en noviembre"

Saber más

Por un lado, el evento convocado en el Museo del Bicentenario fue la ratificación de Kulfas en su cargo, luego de que el desastre en las urnas dejara abierta la posibilidad de un recambio masivo en el gabinete. Y no solo la suya. Las pocas sillas de la primera fila se destinaron a otras figuras que están, por estas horas, en el ojo de la tormenta: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y —toda de blanco— la primera dama, Fabiola Yañez, anfitriona de la fiesta clandestina en la Quinta de Olivos.

Más atrás se sentaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. Una convocatoria pequeña pero significativa, en la que se contó también con sindicalistas y algunos empresarios destacados como el CEO de Toyota, Daniel Herrero.

“De los errores aprendemos y hay una demanda que no habremos satisfecho de los votantes. Nada es más importante que escuchar al pueblo y a partir de mañana vamos a trabajar para resolver los problemas que la gente nos plantea”, dijo Fernández ayer en el búnker del Frente de Todos, al hacerse cargo de los resultados. Sus palabras abrieron las especulaciones sobre el camino a tomar, donde aparecieron con más claridad dos líneas posibles: inclinarse hacia el centro y la moderación o acercarse a la ciudadanía con una batería de medidas de “fomento” de la economía, lo que demandaría más gasto y expondría al riesgo de profundizar los desequilibrios macroeconómicos.

Sin embargo el acto de este mediodía dio una señal en favor de la reafirmación del rumbo antes que de la reflexión y el recálculo. El Presidente no se refirió a los resultados de las urnas más que con su semblante, pero sí se aseguró de rodearse de actores que lo reconfortaran luego del "cachetazo", en una palabra de la candidata en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

"Cuenta con todo el apoyo de la industria para ir hacia adelante", dijo José Tamborenea, de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), que —según confesó— se quedó pensando en lo que dijo Fernández ayer en el acto. "Esta ley proviene de escuchar, de los oídos que nos han presentado los secretarios y el ministro. Estamos convencidos de que esta es la vía del desarrollo. Si esto no está llegando a la gente, sí está llegando a nuestra fábricas; nosotros estamos empezando a recuperar el empleo y las productividades", consoló.

También el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, le dio un espaldarazo. "Tus palabras de anoche me llegaron mucho", dijo. "Hoy estamos pensando en ir hacia adelante. Tenemos que poner el eje todos juntos, en que se sale con producción y trabajo. Este es el mensaje que tenemos que dar de aquí en adelante; no dejemos que no lleven a la cancha que nos quieren llevar los rivales".

DT