El Presidente admitió que "hubo errores" y arengó a la militancia para "ganar en noviembre"

En un búnker donde reinaba la desazón, el Frente de Todos, en la voz del presidente Alberto Fernández y con la vicepresidenta Cristina Kirchner a su izquierda, dio un breve mensaje tras la dura derrota electoral sufrida en las PASO de este domingo en la mayoría de los distritos del país, en el que pidió a los argentinos “que lo acompañen” y reconoció que “nada es más importante que escuchar al pueblo", que hay "demandas insatisfechas” y que el Gobierno “algo no habrá hecho bien”.

Fernández, único orador, aseguró que el pueblo “se expresó y a pesar de la pandemia, pudimos hacer esta elección y en acuerdo con las demás fuerzas, pudimos avanzar en la vacunación para que esto fuera posible”, para aceptar de inmediato que “evidentemente algo no habremos hecho bien y escuchamos con atención y respeto el veredicto de la gente”.

“De los errores aprendemos y hay una demanda que no habremos satisfecho de los votantes. Nada es más importante que escuchar al pueblo y a partir de mañana vamos a trabajar para resolver los problemas que la gente nos plantea”, dijo y agregó: “Todos los que estamos aquí solo queremos la felicidad de nuestro pueblo y seguro que fue insuficiente y por eso no nos acompañaron como hubiéramos querido”.

Según el Presidente, “estas Primarias son un dato que vamos a considerar y a partir de mañana vamos a trabajar para que, en noviembre, los argentinos y las argentinas nos acompañen. Porque estamos convencidos que hay dos modelos, uno que incluye a todos y el otro no”, dijo.

Asimismo, Fernández sostuvo que su espacio político tiene “el compromiso y la fuerza de siempre”, al tiempo que les pidió “a los militantes que mañana mismo vayan a hablar con su gente, porque en noviembre tenemos que ganar y tenemos un compromiso con la gente y no podemos volver atrás”.

El mandatario aseguró que el oficialismo sigue “con los mismos ideales y las mismas convicciones. Y sabemos que hay demandas insatisfechas y errores cometidos que no pueden volver a cometerse”, admitió, antes de pedirles a sus votantes ponerse “un solo objetivo de aquí a noviembre, que es corregir lo que hicimos mal y hacer lo que no se haya hecho. Y el objetivo de cada militante es salir a las calles, recorrer los barrios y decirle e la gente que hay un país por construir. Tengo por delante dos años de Gobierno y no voy a bajar los brazos y les pido que me ayuden”, expresó.

Para el final de un discurso muy breve, acompañado, además de por la Vicepresidenta, por Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y los candidatos al Congreso por Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Leandro Santoro, Gisela Marziotta, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, Fernández aseguró querer “terminar este mandato con un país en pie, sin pobres y con gente con trabajo. Es lo único que quiero. En noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, concluyó.

Más tarde, el Presidente se expresó en un hilo de Twitter: "Nada es más importante que escuchar al pueblo; hoy nos ha expresado que cometimos errores y vamos a atender a esa demanda. A partir de mañana trabajaremos, con el compromiso y la fuerza de siempre, para satisfacer las necesidades que no hemos satisfecho. Estamos ante dos modelos de país, uno incluye a todas y todos y otro posterga a millones. Hay una Argentina por construir con justicia social, producción, educación y salud pública. Redoblaremos el esfuerzo que venimos haciendo para, en noviembre, dar vuelta esta historia. A quienes nos han acompañado, les agradecemos por la pujanza. Necesitamos de todo su apoyo y militancia para seguir construyendo la vida que queremos. Solo queremos la felicidad de nuestro pueblo y no bajaremos los brazos hasta volver a poner el país de pie".

