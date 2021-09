Dura derrota del Gobierno: la oposición se impuso en 16 distritos de todo el país

Con duras derrotas en casi todo el país, el Gobierno nacional queda muy golpeado pensando en las elecciones de noviembre y con condicionamientos para lo que le queda de gestión. La caída de todo el peronismo unido no aparecía en ninguna de las encuestas y tomó por sorpresa incluso a los sectores más optimistas de la oposición. Pero el impacto más fuerte fue lo que sucedió en la Provincia de Buenos Aires, donde las principales figuras del Frente de Todos habían participado activamente de la campaña.

Cuando pasadas las 21.30, el ministro del Interior Wado de Pedro anunció que los primeros datos estaban cargados, nadie podía imaginar el sismo político que sobrevendría segundos después. Hasta ese momento, en el Frente de Todos confirmaban un triunfo por 7 u 8 puntos y sus principales referentes ya habían salido a un escenario a festejar en La Plata. El escenario político cambiaba a medida que se actualizaba el escrutinio,

En un contexto en el que el gobierno había quedado atado a su gestión de la pandemia y con pocos números de la economía para mostrar, el oficialismo se había planteado ganar “aunque sea por un voto”. En esa elección imaginada se cimentaba la estrategia para los próximos dos años y algunos ya mencionaban la posibilidad de repetir la fórmula que había ganado en 2019, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner indemnes. Ahora el escenario cambió drásticamente.

“Cuando el pueblo se expresa es un dato que tomamos en cuenta y acatamos. Algo no debemos haber hecho bien para que el pueblo no nos acompañe. Hay una demanda que no hemos satisfecho y a partir de mañana trabajaremos en eso”, dijo el presidente Alberto Fernández desde el búnker del Frente de Todos en Chacarita. “Estamos frente a dos modelos de país, uno es el que incluye a los argentinos y otro que los deja afuera. Ahora nos tenemos que proponer un objetivo: vamos a corregir los que se aya hecho mal o lo que no se haya hecho. La campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla”, dijo entre aplausos y rodeado de los principales referentes del frente, entre ellos Cristina, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

La onda expansiva en la Provincia de Buenos Aires alcanzó a todos los sectores del FdT. Victoria Tolosa Paz era la candidata puesta por Alberto Fernández, pero Máximo Kirchner había articulado con todos los sectores internos y Axel Kicillof es el dueño de casa. Si bien hacía 15 años que el kirchnerismo no ganaba una elección de medio término en territorio bonaerense, ésta debe ser la derrota más dolorosa de todas porque fue con todo el peronismo unido.

Al analizar el mapa del país, la imagen de la derrota resulta más extendida. A la histórica franja central opositora que iniciaba en Córdoba, Mendoza, San Luis, Entre Ríos se le sumaron todo el resto de los distritos con excepción del NOA y Formosa.

En la Ciudad de Buenos Aires, el distrito de origen del PRO, y donde desde 2007 no pierde elecciones, estaba en juego el liderazgo de Larreta. La salida de Bullrich, la aparición de López Murphy y la de Milei obligaban al jefe de Gobierno a responder con votos. Si bien la elección de Vidal fue menor a la esperada, la suma de los votos de Juntos pasó el 48%. Pero Larreta no sólo sonreía por lo que pasaba en el distrito propio sino por la suerte de ex vice del otro lado de la General Paz, que se había impuesto en la interna contra Facundo Manes y que ahora aparece como el favorito en Provincia para noviembre.

““Esta noche los votos dijeron ‘falta menos’, ustedes los saben, yo lo sé y el kirchnerismo lo sabe. Para tener un bloque opositor en el Congreso que defienda la República, para que el cinismo y la mentira se termine, para recuperar la educación”, dijo Vidal desde el escenario. En Provincia, Diego Santilli, acompañado de Facundo Manes también miró hacia el futuro inmediato, tratando de fortalecer la coalición luego de las internas. "Con Facundo vamos a seguir trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un futuro mejor, potenciar tus ideas, desarrollar tus sueños, entendiéndote y construyendo una provincia mejor", sostuvo.

Los números finos mostraban anoche también malas noticias en la proyección de una futura conformación en el Congreso para el oficialismo. De las ocho provincias en las que se eligen senadores, el FdT solo ganaría en dos, en Tucumán y Catamarca. Dentro de la Cámara Alta, perdería 5 senadores mientras que la oposición sumaría tres. De esta manera perdería el quórum y Cristina tendría serios problemas para imponer los proyectos que impulse. Lo que la obligaría a negociar con los partidos provinciales. En Diputados el resultado no modificaría tanto la situación actual. El oficialismo perdería tres bancas (de 120 a 117), seguiría sin quórum y obligado a negociar también ahí con fuerzas provinciales. Juntos avanza, de mantenerse los resultados, en esa Cámara (de 115 a 116) y el oficialismo seguiría siendo la primera minoría. De esta manera, ninguno de los dos tendría quórum propio.

Estos resultados seguramente provocaran cambios en el Gobierno que ya venían se presumiendo incluso si el escenario no era de derrota. Varios miembros del Gabinete podrían dejar sus cargos, para dar una imagen de renovación frente al desgaste de estos dos primeros años. Si la intención que tiene Alberto es la que dejó entrever en su discurso, tendrá que elegir bien los nuevos ejecutantes dentro de su entorno.

Fuera de las dos grandes fuerzas, hubo otros sectores que hicieron muy buenas elecciones. El economista Javier Milei se ubicó en el tercer lugar en la Ciudad, con casi el 12% de los votos. En su primera presentación el candidato de los libertarios tiene perspectivas de meter más de un diputado en CABA. En provincia, José Luis Espert no tuvo tan buenos números y quedó detrás de la izquierda. Precisamente el FIT es otra de las coaliciones que creció respecto de las elecciones pasadas. En la Ciudad salió cuarta con más del 6% de los votos, en Provincia fue tercero con el 5% y tuvo muy buenos números en el interior del país, como en Jujuy, donde tuvo el 23% de los votos.

AM