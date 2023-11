Acciones y bonos en alza, dolar crypto en baja: qué hay detrás de la primera reacción del mercado

La inminente victoria del presidente Javier Milei en el balotaje generó una reacción muy positiva en el mercado de ADR argentinos (títulos que representan acciones de empresas argentinas) que cotizan en el exterior. Liderados por YPF, estos papeles comenzaron a picar en punta no bien el mercado comenzó a operar.

Las empresas que tuvieron un mejor desempeño fueron YPF, Banco Galicia, BBVA Francés y Banco Supervielle, obteniendo subas de hasta el 39% -en el caso de la petrolera argentina- y de, aproximadamente un 20% en el caso de los bancos. Los movimientos en las cotizaciones se ven en Wall Street porque en Argentina, al ser feriado, el mercado no opera.

Por otro lado, la reacción de los inversores frente al resultado eleccionario también se vio reflejado en la cotización de los bonos soberanos con Ley New York y Ley local. El bono Global 30 llegó a subir casi un 5% durante el mediodía de este lunes post balotaje. Similar es el caso de los bonos Globales 29, 35, 38, 41 y 46.

Esta reacción por parte de los mercados internacionales es contraria a lo que sucedió el día después de las elecciones generales, cuando el panorama lo perfilaba a Sergio Massa como probable ganador. En ese momento, el Merval alcanzó rojos de casi el 13% mientras que los bonos sufrieron perdidas que llegaron al 7,5%.

Un poco más extraña es la reacción de los dólares crypto, aquellas criptomonedas que emulan el valor del dólar. Si bien a medida que ganaba fuerza el rumor de una posible victoria de Javier Milei esos activos comenzaron a cotizar en torno a los $1.200 por dólar (DAI, USDT, USDC, entre otros), cuando se confirmó la noticia la tendencia empezó a revertirse y, al momento, la cotización ronda los $1.010 para la compra.

“En cierto punto, la reacción general es lógica, pero creo que la espuma bajará un poco porque lo que queda por encarar en términos de medidas no es menor”, opinó Pablo Bachur, de Tomar Inversiones.

Fernando Morras, director de Análisis Macroeconómico en Suramericana Visión comentó: “Todo es muy reciente y lo que digamos hoy puede cambiar mañana. Tenemos una transición no sólo entre dos espacios políticos sino también entre dos ideologías muy diferentes. Por el momento las palabras del discurso de ayer fueron vistas con cierto optimismo por parte del mercado, pero esto no significa que hayan cambiado los desafíos de la transición que se van a materializar en las próximas semanas y los de la estabilización, que son muy importantes y que van a depender del diseño del programa económico del gobierno entrante. La escasa información hasta el momento hace que cualquier lectura de lo que ocurra hoy tenga que tomarse con mucha cautela porque estamos frente a un escenario incierto y posiblemente cambiante.”

¿Qué hay detrás de la reacción del mercado a la victoria de Javier Milei?

En primer lugar, una posible explicación parte desde un error de los mercados frente a las elecciones generales. Leandro Ziccarelli, en su podcast Financiero Monetario e Irreverente explicó que el mercado priceaba un Massa ganador de las elecciones. Esto hace referencia a que en la instancia de las elecciones generales tanto encuestas como mercado daban como ganador a Milei y aumentaban las chances de una dolarización, los dólares paralelos alcanzaron precios de hasta $1.200. Sin embargo, durante las rondas previas al balotaje, esta situación no se repitió. De hecho, los dólares financieros -MEP y CCL- operaron cómodamente debajo de los $900 casi sin intervenciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Siguiendo esta línea, Christian Reos de Allaria comentó que “el mercado descontaba un triunfo de Massa”. “Ergo, habiendo ganado Milei, vemos apuestas a que se tomen medidas mejores que las que se venían tomando hasta ahora”, redondeó.

Este posible error de los mercados podría estar causando una sobrereacción frente al resultado eleccionario. Es decir, al pensar que el ganador sería Sergio Massa los inversores financieros esperaron cautelosamente el resultado y recién confirmado, comenzaron a operar (comprar, en este caso).

Sin embargo, esto no explica el porqué de la reacción positiva. Es preciso recordar que una de las principales promesas de campaña de Javier Milei fue la dolarización y el cierre del Banco Central. El hecho de que la reacción del mercado sea positiva en términos de que los dólares cypto no estén subiendo demasiado y los ADR de los bancos coticen 20% arriba puede significar que el factor Mauricio Macri contribuyó a calmar las expectativas sobre las medidas radicales que prometió Milei. Es decir, el mercado puede percibir que Macri va a “controlar” o al menos participar en las decisiones de Milei. Si el mercado creyera que se avanzará pronto con una dolarización los dólares crypto estarían cotizando en torno a valores mucho más elevados y las acciones de los bancos se estarían derrumbando (con la dolarización los bancos pierden o reducen significativamente la chance de establecer tasas de interés).

Las promesas de Milei

En una entrevista radial con Radio Mitre, ya como presidente electo, Javier Milei ratificó algunas de sus promesas de campaña. Aseguró que “hay que resolver el tema de las Leliq”. A su vez, el ganador de los comicios explicó que “hay fuertes intenciones” de fondos comunes de inversión de traer, aproximadamente US$30.000 millones con los cuales se podría salir del cepo y desarmar las Leliq’s. Por otro lado, confirmó, nuevamente que “la decisión de terminar con el Banco Central es de índole moral” y la moneda de curso legal será “la que elijan los argentinos”.

Haciendo un análisis meramente cuantitativo, es difícil pensar que con los US$ 30.000 millones prometidos por parte de los fondos comunes de inversión alcance para implementar una dolarización -o una libre competencia de monedas en un contexto de elevadísima inflación y casi nula demanda de dinero-.

En función de los datos otorgados por el último informe monetario diario, ese monto solo serviría para cancelar las Leliq y otros pases, pero, teniendo en cuenta que las reservas netas del BCRA rondan los US$ 10.000 millones negativas, la deuda comercial oscilante en torno a US$ 40.000 millones y la base monetaria -para cancelarla a tipo de cambio de mercado- alcanza casi los US$ 8.000 millones. Es decir, sumando Leliqs y pases, deuda comercial, reservas negativas y base monetaria (sin contar deuda con el FMI y deuda pública), se precisarían alrededor de US$ 90.000 millones para una dolarización al tipo de cambio actual de mercado, de entre $900 y $1.000.

“La TV pública tiene que ser privatizada, al igual que Radio Nacional y Télam. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”, continuó argumentando el presidente electo. Consultado sobre el caso YPF, “primero hay que recomponerla”, generando estructuras que puedan “crear valor” para posteriormente “venderlas de manera muy beneficiosa para los argentinos”.

La perspectiva de privatización de la petrolera -hasta ahora- nacional es un factor que explica el gran rebote en el precio de sus acciones reflejado en Wall Street. Vender en el mercado el 51% de las acciones que se encuentran en manos del Estado parece generar euforia en un mercado que esperaba con desconfianza los resultados electorales.

Por último, sobre la Ley de Alquileres, el flamante ganador de las elecciones dijo que va a “derogarla y hay que entender que es un contrato entre partes”. Fuentes del mercado inmobiliario aseguran que esto va a generar una reducción en el tiempo de los contratos y una dolarización de los mismos.

Aún es muy pronto para elaborar una conclusión sobre como será la transición económica entre el gobierno saliente y el gobierno entrante pero, si no se hace con responsabilidad y profesionalismo, la economía argentina corre altos riesgos de elevar su fragilidad, generando un descalabro aún mayor con consecuencias que impactarán de manera directa en la calidad de vida del conjunto de la población.

IC/DTC