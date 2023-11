El dólar cripto subió tras el triunfo de Milei y hay dudas por las acciones

La victoria del dolarizador Javier Milei impulsó la noche de este domingo un alza leve del dólar cripto, de $940 a $1.020, después de un salto inicial a $1.200. El alza tiene que ver con el triunfo del candidato que pretende eliminar el peso y la rebaja, después de que el libertario, en su discurso de la victoria, hablara de “arreglar” y ya no “dinamitar” el Banco Central.

“Es un mercado ultrachico, con poco dinero cambia la cotización, pero el martes va a subir el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que venía planchado por el Gobierno”, explican en un analista de las principales sociedades bursátiles. El mismo operador pronostica que este lunes, mientras hay feriado en la Argentina pero no en Estados Unidos, subirán las acciones de las empresas argentinas en Wall Street y los bonos en dólares con legislación Nueva York. “Para un inversor externo Milei con (Mauricio) Macri tiene que verse mejor”, explica. No por nada el segundo mayor magnate del mundo, Elon Musk, celebró por la red X la victoria del libertario: “La prosperidad está por delante para Argentina”. También el millonario número uno de la Argentina, Marcos Galperin, festejó por X: “Libres”.

Prosperity is ahead for Argentina — Elon Musk (@elonmusk) 19 de noviembre de 2023

Pero no todos prevén que los inversores externos aplaudan a Milei. “No me sorprendería que los ADR (las acciones de compañías argentinas en Nueva York) caigan por el tema de la dólarización”, sostiene el analista Pablo Bachur, de la sociedad Tomar Inversiones. “Porque sin (Sergio) Massa y sin señales claras de Milei al mercado puede pasar cualquier cosa”, explica Bachur. Sucede que en el discurso de este domingo a la noche el presidente electo no dio definiciones sobre su equipo económico ni sobre qué hará con el ajuste y el plan de adopción del dólar.

“Hay algunos indicadores a mirar, como el dólar cripto, que ya cotiza por encima de los $1.000”, dijo el estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal. “El nivel es el mismo al que cotizó después de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), cuando la victoria de Milei sorprendió al mercado, por lo que tiene sentido que el dólar vaya a buscar niveles similares con el resultado del balotaje. El atenuante es que en esta elección, Milei no ganó solo, sino que lo hizo con el equipo de Macri. En este sentido, hay que esperar sus anuncios, ver si tiran más hacia la moderación, para saber a qué velocidad nos deshacemos del peso, a qué velocidad puede avanzar su plan de dolarización. El mercado va a ir bajando la incertidumbre respecto al plan de dolarización y ahí se va a entender si subió demasiado o no, si sobre-reaccionó, pero la primer reacción lógica sería la suba del dólar”, pronosticó Casabal.

El socio gerente de Adcap, Javier Timerman, pronostica reacciones de corto y mediano plazo: “Las acciones y los bonos van a subir porque el mercado va a celebrar un candidato pro mercado sobre el kirchnerismo, así que va a haber entusiasmo en ese sentido. Esa va a ser la primera reacción, de optimismo. Sin embargo, el mercado será cauto en cuanto a tomar posiciones porque todos los inversores coinciden que el escenario es muy difícil para la Argentina, más allá de esperar el equipo económico que se nombre y el carácter de los discursos de Milei en torno a posibles acuerdos de gobernabilidad. El mercado va a reaccionar con mucha cautela, mucha más cautela de lo que hubiese sido un triunfo de Juntos por el Cambio por el tema de la gobernabilidad, justamente. La Argentina va a pasar por momentos por los que hay que tomar decisiones que tienen que ver con temas muy políticos como es el déficit, el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional); son temas políticos más que económicos, porque implican costos políticos para ciertos sectores de la sociedad y eso va a estar atado al tipo de acuerdos políticos que se pueda hacer en el Congreso o en el mismo gabinete que se nombre entre Juntos por el Cambio, el PRO, qué sectores van a estar adentro, qué sectores van a estar afuera, y creo que los inversores van a ser cautos respecto a tomar posiciones ante esos escenarios. En suma, creemos que en los mercados veremos volatilidad y optimismo, pero también cautela”, concluye Timerman.

AR/DTC