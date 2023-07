Máximo Kirchner le pidió a Cristina Fernández que “les dé una mano” en la campaña: “La necesitamos”

Unión por la Patria (UP) inauguró su primer sábado de campaña electoral en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los principales referentes de la coalición oficialista encabezaron actos en los partidos de Hurlingham y Merlo. Ante la militancia congregada en el club La Catedral Sport, en el primero de los municipios, el presidente del Partido Justicialista bonaerense y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, pidió a su madre y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, les “dé una mano” de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

“Les traigo el saludo de la compañera Cristina, hablé con ellas antes de venir por acá. La quise convencer pero no pude. Yo les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina?”, enfatizó el referente de La Cámpora. Luego continuó con un pedido público a la titular del Senado: “Que recorra los lugares y nos dé una mano la compañera que la necesitamos, la necesitamos”.

Y subrayó: “Ese amor y fuerza que le demuestran a ella es por la misma razón que ese Partido Judicial nos prohibió poder votarla en esta elección. Vamos a militar a conciencia para que el peronismo realmente pueda ofrecer la mejor de sus versiones al conjunto de la sociedad”.

Acompañado del ministro del Interior y precandidato a senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, Máximo K apuntó contra el presidente Alberto Fernández: “Si estamos acá es porque realmente siempre hemos dado la cara y cumplido todo lo que dijimos que íbamos a hacer. No como alguno que hace cuatro años decía que jamás se iba a volver a pelear con Cristina y lo primero que hizo fue ir a pelearse con ella”.

“Esto también fueron problemas que nos pasaron. Tenemos un gran desafío por delante. No hace falta ser el más lúcido para darnos cuenta que todo no ha salido como queríamos y como le propusimos al pueblo en 2019”, reconoció el dirigente camporista.

En esa sentido sostuvo: “Hubo factores externos, como la pandemia, pero eso no puede explicar todo aquello que nos faltó hacer. Sería buscar justificaciones y no soluciones. Pero ahora podemos demostrar que vamos a asumir y unir fuerzas”.

“Si están enojados o desilusionados, hay dos caminos: encerrarse en la casa o insistir y seguir deseando y salir a dar las peleas que halla que dar y juntos poder darnos la oportunidad de tener una Argentina diferente”, agregó.

En otro tramo de su discurso, el presidente del PJ bonaerense criticó el acuerdo que durante su gestión hizo el ex presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si el Fondo tiene capacidad de extorsión a las familias argentinas es porque hubo un Presidente al que poco le importó su pueblo, que lo trajo de vuelta y se resbaló la plata del Fondo”, indicó.

“Lo que vemos hoy es al candidato a Presidente Sergio Massa teniendo que administrar las consecuencias económicas de los que fue un mal acuerdo con el FMI”, continuó Máximo. “La inflación previa a ese acuerdo promediada obviamente, puede estar en el orden de los 3, 3.2% Luego de ese acuerdo prácticamente la inflación promediada ha duplicado su número. Esto quiere decir que no hay que resolver las cosas a las apuradas, o porque el otro tiene una gran capacidad de daño y extorsión sobre la gente y sobre nuestra Argentina”, explicó.

Y concluyó: “Esto no es pobre el dirigente que tiene que pelear con el FMI , ¡pobre la gente si el dirigente no se planta a defenderla con el FMI! Y creo y estoy profundamente convencido que así sean tan poderosos y tengan esa capacidad de daño no podemos dejar de levantar la voz”.

Con anterioridad, De Pedro pidió “tomar cada una de las decisiones pensando que primero está la gente” y ponderó la fórmula presidencial a la que arribó el oficialismo. “Esta lista representa la unidad. Ese sueño de los argentinos que lo vamos a poder ver y vivir completamente con el compañero Sergio Massa y Agustín Rossi encabezando la boleta nacional”, afirmó.

“Nosotros, los vecinos y vecinas, los argentinos y argentinas, somos el objetivo principal de cualquier gobierno. Tenemos que vivir mejor, tenemos que tener políticas a favor de la gente”, puntualizó el funcionario en el acto realizado en el club La Catedral Sport.

La actividad quedó enmarcada dentro de la interna del oficialismo en el distrito bonaerense de Hurlingham, donde el intendente actual, Juan Zabaleta, deberá competir en las PASO contra el precandidato de La Cámpora Damián Selci.

En el acto, Selci destacó que tiene “muchas propuestas” para la ciudad y aseguró que la tarea del intendente es “unir como un puente los problemas de la gente con las soluciones del Estado”. “Yo les ofrezco los próximos cuatro años de mi vida enteros y los de todo mi equipo de trabajo para hacer de Hurlingham la ciudad que nos merecemos. Necesitamos del esfuerzo de todos”, subrayó.

Selci estuvo a cargo del Ejecutivo comunal cuando Zabaleta ejerció la titularidad de la cartera de Desarrollo Social hasta que fue reemplazado por Victoria Tolosa Paz.

Asistieron también a este acto las senadora nacional Juliana Di Tullio; la integrante de la cámara alta bonaerense María Teresa García; el primer candidato a diputado provincial, Ruben Eslaiman; las autoridades del PAMI, Luana Volnovich y Martín Rodríguez; los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, Florencia Lampreabe, Juan Marino, Vanesa Siley, Daniel Gollan; el presidente de Acumar, Martín Sabbatella; y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, entre otros.

También participaron los precandidatos a concejales Pedro Eslaiman, Elena Corbino, Miguel Quintero, Silvana Pereyra, Sergio Simoni, Melisa Carazzone, Jorge Oscar Calvo, Verónica Lucero, Walter Orlando Ruiz Díaz, Andrea Sauco y los precandidatos a consejeros escolares Gastón Perea, Jaquelina Tejada, Sergio Casanova.

