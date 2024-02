Funcionarios del Ejecutivo irían a la bicameral de DNU: los aliados exigen que sean Posse y Caputo

En medio de la disputa por el DNU de Javier Milei en el Congreso, esta tarde volverá a reunirse la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Será un encuentro con tensión política, porque La Libertad Avanza podría aceptar públicamente que, como pide la oposición, funcionarios del Gobierno sean citados para dar explicaciones sobre el megadecreto desregulación del Presidente, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias.

En rigor, la comisión tiene en agenda desde las 14 de hoy definir los nombres para la vicepresidencia y secretaría, cargos que quedaron pendientes la semana pasada por la disputa entre el oficialismo y la oposición más dura del kirchnerismo. El jueves pasado se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto quede a cargo del cuerpo de trabajo. El plan original de LLA era que lo secunden legisladores del PRO y la UCR, pese a que Unión por la Patria tiene 6 de los 16 integrantes (son 8 senadores y 8 diputados).

Aceptar que funcionarios nacionales vayan a la bicameral y que haya una nueva distribución de las sillas más importantes podría ser una estrategia de los libertarios para obturar la avanzada del kirchnerismo para rechazar el DNU en ambas cámaras. Desde mañana 1 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias, UxP tiene poder de fuego para que se abran los recintos: con juntar 10 firmas en Diputados y 5 en el Senado, las autoridades de ambas cámaras –Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente– están obligadas a aceptar sus pedidos, aunque el peronismo no tiene los votos para conseguir quórum y voltearlo por su cuenta.

Para esa avanzada UxP debería contar con el apoyo de los bloques federales y de parte de la UCR, fuerzas que tienen diálogo con el oficialismo y que tienen divisiones internas respecto al DNU. Para los aliados a LLA, el gesto de que sean citados funcionarios del Ejecutivo sería clave para no plegarse a la iniciativa kirchnerista. Los decretos de necesidad y urgencia tienen vigencia a menos que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. Solo el capítulo laboral está suspendido por la Justicia hasta tanto se expida la Corte Suprema sobre su constitucionalidad.

Los senadores Víctor Zimmerman (UCR) y Carlos Espínola (Unión Federal) y el diputado Francisco Monti (UCR) solicitaron la semana pasada que se cite del Ejecutivo a la bicameral el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Russo, y el secretario de Trabajo, Omar Yasin. “Se va a convocar a los funcionarios”, aseguró una fuente al tanto del derrotero de la comisión.

La semana pasada en la primera reunión Pagotto evitó dar precisiones al respecto y, apenas fue nominado para presidir el cuerpo, pateó las definiciones para este jueves. El pedido de Zimmerman, Espínola y Monti fue incluido en el segundo punto de la orden del día de hoy, de acuerdo a la nota firmada por el secretario administrativo, Gustavo Heredia.

El primer punto del temario es la elección del vicepresidente y secretario de la comisión. Será un primer eje de discusión. El jueves pasado, mientras el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) propuso que el diputado del PRO Hernán Lombardi sea el vice y el senador Zimmermann (Chaco-UCR) secretario, el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) propuso respetar las representaciones parlamentarias, por lo que le correspondería a UxP un lugar en la conducción del cuerpo.

El oficialismo conduce la comisión pese a estar en franca debilidad: tiene apenas tres sillas entre las 16, Pagotto y los diputados Oscar Zago y Lisandro Almirón. El PRO también tiene dos lugares (Lombardi y el senador Luis Juez), al igual que la UCR, mientras Cambio Federal, Unidad Federal y HCF tienen uno. Los seis miembros de UxP son los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley. Pagotto fue ungido gracias a los diez votos no kirchneristas.

En declaraciones a la prensa, al vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó que para el Gobierno sería “extraño” que la bicameral rechace el DNU de Milei que barre con más de 300 leyes y modifica otro tanto. “Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido”, indicó Adorni, en respuesta a pedidos de rechazo de la norma provenientes del kirchnerismo.

“Tenemos que derogar el DNU 70/23”, exigió ayer en declaraciones radicales la senadora nacional de UxP Juliana Di Tullio. El bloque kirchnerista en la Cámara alta tiene 33 senadores y con 4 más podría conseguir el quórum para voltear el mega decreto en el recinto, más allá del derrotero de la comisión bicameral. “Dependemos de que bajen el resto de los senadores que públicamente dicen que van a votar en contra. Nosotros podemos bajar todas las semanas hasta que consigamos quórum”, planteó Di Tullio en AM 530.

En el Senado ya hubo voces del radicalismo en contra del DNU, como Pablo Blanco (Tierra del Fuego). En diputados también el radicalismo está dividido, como es el caso de la decena de diputados referenciados en Facundo Manes. También el variopinto bloque de HCF está dividido internamente al respecto. Tanto en el radicalismo como en los federales plantearon a elDiarioAR su deseo de que el decreto se divida en distintas leyes para “salvarlo”. “Nosotros sugerimos un tratamiento parcial”, apuntó un operador parlamentario de la UCR, y cerró: “Hay temas de ahí que queremos retomar”.

