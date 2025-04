La CGT marcha por el Día del Trabajador y reclama la reapertura de las paritarias ante la suba de la inflación

La CGT se moviliza este miércoles por el Día del Trabajador con una marcha que partirá desde el cruce de Avenida Independencia y Perú hacia el Monumento al Trabajo, a unas pocas cuadras, en el Bajo porteño, con el eje puesto en el reclamo por la reapertura de las paritarias frente a una inflación que retomó un camino ascendente el último mes (en marzo fue de 3,7%), más lejos del 1% al que apuntaba el Gobierno de Javier Milei un tiempo atrás. El salario mínimo perdió 33,5% del poder de compra desde que el mandatario libertario llegó al poder y los gremios acuerdan aumentos por debajo de lo que marca el índice de precios al consumidor.

Además, los secretarios generales cegetistas invitaron a los gobernadores del peronismo, con Axel Kicillof a la cabeza, para incorporarlos a una reunión con el Consejo Directivo de la central obrera en la sede de la calle Azopardo.

“Marchamos para darle voz y fuerza al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras y para poner bien en alto nuestra bandera, que es la defensa del trabajo. No somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo. Queremos que nuestros abuelos tengan una vida digna y que nuestros hijos puedan soñar con un país más justo”, sostuvieron desde un comunicado. Además, la CGT exigirá que “se deje de reprimir la protesta social”, que no sigan “echando trabajadores”, tanto en dependencias estatales como en empresas privadas; y que las paritarias sean “libres y homologadas”.

La movilización de los trabajadores tiene lugar después del tercer paro general que la central obrera llevó a cabo durante el gobierno de Milei, aunque esa última huelga del pasado 10 de abril tuvo acatamiento dispar a raíz del funcionamiento del servicio de colectivos.

La movilización de este miércoles comenzará a las 14 con una concentración en la intersección de las avenidas Independencia y Perú, y culminará en el Monumento al Trabajo, en Avenida Paseo Colón y Estados unidos.

Tras el último paro, la tensión entre la CGT y el Gobierno recrudeció y se rompió una tregua de casi un año sin medidas de fuerza; las dos primeras huelgas habían sido casi al inicio de la gestión libertaria.

Durante el último paro general, el cosecretario general de la central Héctor Daer criticó la campaña publicitaria montada por el Gobierno contra el paro y dijo que se trató de un “mecanismo muy complicado que fue utilizado cuando se perdió la democracia”.

La medida de fuerza se llevó adelante por “paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social”.

Con esta nueva marcha, la CGT mantendrá activo el conflicto con la gestión Milei en medio de la trama interna de la central, que tendrá que afrontar en noviembre una renovación de autoridades tras la división entre sus diferentes sectores.

Octavio Argüello: “Estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no”

El co-Secretario General de la CGT, Octavo Argüello, tras reafiremar en las últimas horas la marcha de este miércoles con motivo del Día del Trabajador, no descartó nuevas medidas de protesta y cargó contra el gobierno de Milei tras sostener que su plan económico “fracasó”.

“Tendríamos que estar discutiendo otras políticas que sean cuantitativas y cualitativas, y estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, el secretario regional de Camioneros Tres de Febrero y San Martín planteó: “Lo vengo diciendo desde el año pasado, si la situación empeoraba, íbamos a tener que profundizar la discusión, porque tampoco uno se puede quedar con los brazos cruzados para que el gobierno haga lo que quiera”.

Consultado por el levantamiento del cepo, el dirigente sindical sintetizó: “Es una gran mentira. La inflación va a ser superior el mes que viene. El plan de gobierno honestamente fracasó”.

“Venía un Gobierno que supuestamente iba a ordenar la economía, lo único que ordenó, según ellos, la macroeconomía, y la microeconomía está hecho un desastre. La primera medida que tiene es salir a pedir un préstamo (al FMI) y volver a endeudarnos como lo ha hecho ya un gobierno anterior a este que era muy parecido que nos dejó una deuda por 100 años”, afirmó en referencia a la administración de Juntos por el Cambio, a cargo de Mauricio Macri.

Si bien Argüello reveló que la marcha del 30 de abril se realiza con motivos del Día del Trabajador, aclaró que la CGT reclama además la reapertura de paritarias. “Es de público conocimiento que la inflación se ha ido a 3.7%, y el gobierno sigue insistiendo en firmas paritarias por bajo del 1%. Vamos a pedir revisión de paritarias porque no se sostiene la situación”, subrayó.

Asimismo, negó que los interlocutores del Poder Ejecutivo hayan intentado mantener diálogo con los dirigentes de la central, tras el paro del pasado 10 de abril, y no descartó impulsar nuevas medidas de protesta. “Uno no quiere llegar a una medida porque la verdad que no es una situación buena, pero uno las toma cuando las cosas están fracasando, cuando la situación no se soporta más”, justificó.

“Este gobierno, si es posible, nos borraría de la faz de la tierra al movimiento obrero. Apunta a tener trabajadores totalmente al lado con salario a la baja, así lo manifiesta”, denunció, y completo: “Si bien no lo dice directamente, lo demuestra. No quiere tener diálogo con un sector que es un sector importante que es el movimiento obrero”.

Por último, Argüello admitió que la central tiene cosas “para revisar”, y especificó que la interna del peronismo “está fuera de la agenda de lo que la gente está necesitando”. “La CGT tiene que estar por arriba de todo eso”, pidió, y completó: “Hoy no es momento estar discutiendo si tengo un lugar como diputado o como concejal, creo que la necesidad de la sociedad es mucho mayor que esa”.

LA CTA Autónoma se suma a la marcha de la CGT

El Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, confirmó en las últimas horas que la central obrera que coduce acompañará como convocante a la marcha de la CGT prevista para el próximo miércoles.

“Desde la CTA decidimos darle continuidad al plan de lucha que venimos llevando adelante y, por eso, el 30 (de abril) marcharemos en unidad”, ratificó.

Para el líder de la CTA Autónoma, “es bueno que todos los sectores se movilicen juntos y en una jornada hábil”.

En tanto, Godoy anunció que “el plan de lucha continuará con nuevas medidas en mayo”.

Sobre los reclamos de cara a la movilización, explicó que se está pidiendo “un aumento de emergencia para los jubilados y que se convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

“Tiene que dejar de ponerse freno y límite al funcionamiento libre de las paritarias y que se otorgue también un aumento a los planes y programas sociales que el Gobierno tiene congelado desde el año 2023”, agregó.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical advirtió que “la situación es cada vez más grave para los sectores populares”.

“Hay pérdida del salario y se pierde capacidad de consumo todos los días”, planteó, y acotó que “la pobreza y la indigencia siguen creciendo en la Argentina”.

ATE también dice presente

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también participará de la marcha por el Día del Trabajador a la que convocó la CGT.

La medida de ATE fue tomada en el marco de la adhesión de la CTA Autónoma a esa medida de protesta.

“Entre los principales reclamos se encuentran la recomposición salarial luego de una nueva paritaria a la baja, el ajuste a las provincias que repercute en los ingresos de trabajadores municipales y provinciales, y la devaluación impulsada desde el Gobierno nacional en los últimos días”, informó el sindicato.

Y añadió: “Las paritarias en el Estado nacional son fraudulentas y, además, han venido condicionando las negociaciones salariales provinciales y municipales”.

“El ajuste en estos distritos se profundiza y la mayoría de los estatales en estos casos tienen ingresos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

