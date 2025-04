La derrota de Karina Milei, la victoria a la que se colgó Macri y la división del PJ de Cristina: Santa Fe marcó el inicio del año electoral

Las elecciones provinciales de Santa Fe marcaron el kilómetro 0 de la carrera electoral del 2025 que terminará con las legislativas de octubre para el Congreso, cuando Javier Milei plebiscite su gobierno libertario. Y aunque “nacionalizar” unos comicios locales no es del todo correcto, el resultado de las urnas de este domingo dejó como dato el desacierto de Karina Milei para conformar la estrategia libertaria.

Es noticia que el gobernador radical Maximiliano Pullaro ganó las elecciones con contundencia y quedó a un paso de la reelección al reformar la Constitución de una provincia que no permite más de un mandato, pero también es noticia que el candidato de la Casa Rosada quedó muy relegado: el diputado nacional Nicolás Mayoraz sacó 20 puntos menos que el mandatario.

La oferta libertaria podría haber cosechado más si se unía con la expanelista y actual legisladora provincial “pañuelo celeste” Amalia Granata. La matemática simple indica que juntos podrían haber juntado 26 puntos, dejando atrás al peronismo. Pero en la política no todo es lineal. Y lo que revela el diario del lunes son los límites de las aspiraciones de la hermana del Presidente, quien maneja la lapicera del armado electoral con la misma severidad que las audiencias oficiales en el despacho principal de Balcarce 50.

Karina no viajó anoche a Rosario y no tenía pensado hacerlo, según afirmaron a elDiarioAR en LLA. “La posibilidad no estaba, ya desde hace unos días”, aseguró una fuente. Otra voz que conoce la política local contó que la hermana del Presidente sí quería ir para el cierre de la campaña, pero se bajó a último momento a sabiendas del magro resultado que adelantaban las encuestas.

En el búnker libertario eligieron otro costado de las elecciones para destacar: la buena performance del conocido periodista local Juan Pedro Aleart, que fue candidato en Rosario. “El Jefe” lo bendijo para aprovechar la oportunidad que da la Boleta Única de Papel a las caras conocidas. “En su primera elección la Libertad Avanza ganó en Rosario, una de las ciudades más importantes de Argentina”, destacó el comunicado que difundieron los libertarios.

Los armadores del Gobierno igualmente “nacionalizaron” los comicios: “A puro pulmón, nos enfrentamos contra toda la casta política y les demostramos que las ideas de Javier Milei siguen más firmes que nunca. Este fue el primer paso de algo mucho más grande y la muestra de que las ideas de la libertad siguen cada vez más fuertes”, dijo la diputada nacional Romina Diez, alfil de Karina en la provincia. En LLA también cuestionaron una jugada por la que acusaron al oficialismo de Pullaro: poca participación, que no llegó al 60%.

Desde la gobernación desalentaron esos fantasmas y buscaron contraatacar a los libertarios: “Se mandó una cagada Karina al jugar sola. No cerraron con Granata y perdieron ser más robustos”, apuntó una fuente del oficialismo de trato directo con Pullaro. Lo que revela el juego único de la hermanísima es la escasa participación en la estrategia del asesor Santiago Caputo. Detrás de Karina en LLA a nivel provincial están solo Lule Menem y Martín Menem. “Caputo decidió no meterse para no tener veinte Vietnams”, lanzó con cizaña un funcionario.

Otro dato corrosivo para la Casa Rosada fue que la campaña libertaria en Santa Fe se hizo con una figura de cartón de Milei, que Diez y Mayoraz transportaban para todos lados. El Presidente nunca atinó a pisar la provincia para “levantar” a sus candidatos. “La Libertad Avanza no termina de levantar en el territorio”, lanzó un diputado opositor oriundo de la provincia.

En el bando ganador, Pullaro fue la cucarda que se colgaron todos los excambiemitas con proyección nacional. Lo saludaron desde Buenos Aires tanto Martín Lousteau, presidente de la UCR, como Mauricio Macri, del PRO. El exboxeador santafesino representa quizás el último atisbo de unidad de lo que fue Juntos por el Cambio.

Siendo la vicegobernadora la dirigente amarilla Gisela Scaglia, Macri intentó llevar agua para su molino: mandó para la foto con Pullaro a Silvia Lospennato, quien carga con la responsabilidad de salvarle la ropa al PRO en las elecciones porteñas del 18 de mayo. El expresidente se grabó en una videollamada con el gobernador y dejó una frase de polémico contenido machista: “Qué envidia, Maxi, estás rodeado de mujeres”.

Pullaro pudo festejar tras correr el riesgo de encabezar la lista oficialista para la Convención Constituyente que discutirá una nueva carta magna que podría darle su reelección (hasta ahora impedida), pero pagó el costo del desgaste de la gestión. “No tuvo el apoyo multiplicador de sectores como los trabajadores y los empleados públicos o fuerzas policiales”, marcó un opositor a partir de los esfuerzos del gobernador en su política de mano dura. El recuento de datos lo ubicó al comienzo con más del 50% de votos pero terminó con cerca del 35%. No llegó así a los 40 puntos que le habrían dado la mayoría absoluta en la constituyente.

Por último, el peronismo reveló su fragmentación y presentó un síntoma local de la discusión macro del PJ que en Buenos Aires amplifican Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Juan Monteverde quedó segundo detrás de Pullaro (15,11%) y el senador nacional Marcelo Lewandowski, quinto (8,44%). Un dato que tiene otro impacto nacional fue la elección de Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, alfil del exministro Agustín Rossi, ladero de CFK: como convencional departamental por Rosario, quedó tercero, detrás de La Libertad Avanza y el pullarismo.

MC