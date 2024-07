El Gobierno respondió las amenazas de Irán: “Argentina no va a tolerar que su población esté aterrorizada”

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondieron este jueves, la amenaza del gobierno de Irán por el alineamiento de Argentina con Israel. “Argentina no va a tolerar amenazas de ningún otro Estado ni que su población esté aterrorizada”, dijo Villarruel al llegar a la sede de la AMIA donde participó junto al presidente Javier Milei del acto por los 30 años del atentado.

“Llama la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas. Me tienen sin cuidado las amenazas, cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos de muchos israelíes”, aseguró, por su parte, Francos.

En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Gabinete agregó que “al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda”.

En un duro editorial publicado en uno de sus medios más cercanos, el Teherán Times, el régimen de Irán amenazó al Gobierno argentino con hacerle “lamentar su enemistad”.

Allí, Irán lamenta que, durante los 30 años que duró el caso, “ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía” y califica las acusaciones argentinas de un involucramiento de Irán en el atentado de “infundadas”.

En el artículo titulado “Caso AMIA en vísperas de su 30° aniversario”, el Teheran Times, órgano oficial de los Guardianes de la Revolución, reitera la postura oficial del Gobierno iraní sobre el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.

El editorial se suma al comunicado que el sábado pasado emitió el Ministerio de Exteriores iraní en el que el vocero Naser Kananí exigió a las autoridades argentinas “evitar declaraciones y acciones antiraníes” y que no se presten a las “intrigas israelí-estadounidenses”.

Victoria Villarruel se ocupó esta mañana de responder al gobierno iraní: “Reclamamos como Estado argentino verdad, justicia y reparación para cada una de nuestras víctimas”, dijo al llegar a la sede de la AMIA.

Y agregó: “La memoria se ejerce todos los días porque hay muchas víctimas del terrorismo en Argentina y en el exterior y el Gobierno del presidente Milei reclama por todas ellas”.

El ministro de Defensa, Luis Petri, fue otro de los que respondió las amenazas de Irán, aunque le restó el tono. También en declaraciones formuladas al llegar a la sede la AMIA, señaló: “Primero, no sé si fue una amenaza y segundo, no nos vamos a dejar amenazar. La Argentina no se va a dejar amenazar por nada”.

En ese sentido, aseguró que “es muy importante que el Congreso trate el juicio en ausencia porque eso va a permitir juzgar a los responsables y dar una respuesta y hacer justicia”.