Larreta contraataca: la Ciudad denunció al Gobierno y critica la jugada de Alberto Fernández

El atajo de Alberto Fernández para sortear el fallo de la Corte Suprema de Justicia y anunciar que pagará con bonos a 90 días se encontró con un duro rechazo de Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno porteño mantuvo hoy la estrategia de denunciar al Presidente frente al máximo tribunal, que falló el miércoles pasado a favor de la Ciudad por la quita de recursos de la coparticipación.

Alberto Fernández busca un atajo: cuestiona el fallo pero “reserva” fondos para CABA y envía la discusión al Congreso

A través de la Procuración General, a cargo de Gabriel Astarloa, la administración porteña presentó un escrito exigiendo el cumplimiento del fallo que ordena el pago del 2,95% de los fondos coparticipables, confirmaron en Uspallata a elDiarioAR.

“Se presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo”, informaron desde la Ciudad a través de un comunicado. A su vez, se instruyó al procurador para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo, quienes serían el Presidente; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

“El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad”, consideraron en Uspallata.

Según cálculos oficiales, lo que le corresponde a la Capital Federal serían unos 1100 millones de pesos diarios, casi el doble de los actuales 500 millones que recibe. La decisión del Presidente de transferir esos recursos, pero en bonos, a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sería el justificativo que encontró Larreta para mantener su estrategia judicial en pie.

En CABA aseguran que los giros de dinero a favor tendrían que haber comenzado el jueves pasado, apenas el día siguiente de conocido el fallo del máximo tribunal. Así, la Nación habría estado al menos dos días en desacato. “Los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”, remata el comunicado de prensa de Larreta.

En términos políticos, el gobierno porteño cuestionó la actitud de la Nación calificándola de “a medias”. Uno de los voceros de la postura de CABA fue Jorge Macri, ministro de gobierno de Larreta, y uno de los aspirantes a sucederlo. “Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad”, criticó el primo del ex presidente Mauricio Macri, con quien se reunió en vísperas de Navidad.

“Un Poder Ejecutivo Nacional que dice que no va a seguir el camino institucional, que va a vulnerar la Constitución y desobedecer un fallo del Poder Judicial sólo se ha visto en épocas oscuras de la Argentina”, agregó el funcionario porteño. Y completó: “El kirchnerismo es autoritarismo, es inconstitucionalidad, es corrupción. No respetar los poderes de la República es grave institucionalmente, es la Argentina que no tiene que ser”.

También el senador Martín Lousteau, otro de los aspirantes a gobernar la Ciudad en 2023 desde dentro de JxC, salió a cuestionar la decisión del Presidente. El economista intentó rebatir uno de los argumentos de Fernández, que pidió que los recursos de la coparticipación para CABA deberían haberse incluido en el Presupuesto del próximo año.

Lousteau consideró que “es falso que la Ley de Consolidación obligue a incluir el fallo en el presupuesto” porque “la ley se aplica a deudas pasadas, no a la coparticipación”. “Cuándo sacó fondos por decreto a la CABA, el Presidente no se preocupó por ningún presupuesto”, dijo el senador en sus redes sociales. Y explicó que “si fuera un problema fiscal, pagarían en bonos a todas las provincias”.

PRESIDENTE, CUMPLA CON EL FALLO. DEBE PAGAR, NO DAR BONOS



