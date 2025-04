La Legislatura bonaerense avanza en la suspensión de las PASO tras la riña Kicillof-Cristina

El impasse en la disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner por el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires tendrá este martes su primera señal clara: el Senado bonaerense avanzaría en la suspensión de las PASO y allanaría el camino para que luego la Cámara de Diputados quite definitivamente del medio las primarias para este año electoral.

La sesión de la Cámara alta está convocada para las 14, momento en que el oficialismo peronista tendría los votos para aprobar la iniciativa de suspensión de las PASO, luego del tuit de la expresidenta de ayer donde fue muy dura contra el gobernador pero finalmente cedió a su reclamo de separar las elecciones provinciales de las nacionales.

La orden de acordar con Kicillof a la fuerza la transmitió Cristina a sus espadas en la provincia y rápidamente se alinearon la senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli, sus referentes en la Legislatura bonaerense. García primero desestimó su proyecto que buscaba suspender las PASO pero imponer como fecha de las provinciales el mismo 26 de octubre de las nacionales. Hoy Tignanelli reconoció públicamente “se aprobaría la suspensión de las primarias” como quiere el gobernador.

“Cristina no claudicó. No tenía alternativa. Le ganamos la pulseada”, planteó un dirigente muy cercano a Kicillof a elDiarioAR. El contraataque de la titular del PJ sería presentarse como candidata a senadora bonaerense por la Tercera Sección electoral, que abarca el sur del conurbano, bastión de los intendentes peronistas.

La discusión, por lo tanto, sigue abierta. “Falta para el cierre de listas. Debiera ser una lista única. Si yo me guío con los antecedentes que existieron durante todo este tiempo, debiera ser de esa manera”, advirtió Tignanelli en la AM 750. En el kicillofismo plantearon que esa conversación es la próxima en venir: “Se abre una nueva instancia de negociación ahora. Unidad no o unidad sí, es lo que vamos a discutir ahora”, dijo el funcionario consultado.

La suspensión definitiva de las PASO la votaría la Cámara de Diputados la semana próxima, tras los feriados de Semana Santa, pero hay versiones que indican que este mismo martes podría haber una sesión espejo luego de la del Senado. La propuesta de Kicillof tiene apoyo de la oposición del PRO, La Libertad Avanza y el radicalismo, que igualmente lo cuestionaron por estar más preocupados por la interna peronista que por aclarar el panorama electoral.

Hasta ahora Kicillof había decretado que las PASO se realicen el 13 de julio y las generales, el 7 de septiembre. Con la suspensión de las primarias, los bonaerenses irán a votar en septiembre para la Legislatura y en octubre para el Congreso.

MC