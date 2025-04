Cristina apacigua la interna con Kicillof y ordena a sus legisladores retirar el proyecto de elecciones recurrentes en Provincia

Después de meses de idas y vueltas y de la decisión de Axel Kicillof de confirmar por decreto el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y de una cuerda que se tensó al máximo en la interna peronista, este lunes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a sus legisladores, la senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli, que desistan “del proyecto de Ley de concurrencia electoral para que los banerenses voten una sola vez”, a pesar de insisitr en que se trata de “un error político”.

De todos modos, remarcó su postura conbttraria a la del gobernador al asegurar mediante un posteo en redes sociales seguir “creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la PBA, tanto nacionales como provinciales, lo mejor para los bonaerenses en general, y para el peronismo en particular; es votar una sola vez, el 26 de octubre. O sea: elecciones concurrentes tal y como se viene haciendo hace más de 40 años, desde el advenimiento de la democracia, y bajo administraciones de distinto signo político”, explico la exviceprersidenta.

Y detalló su postura: “Es mejor para los bonaerenses en general, porque ir a votar dos veces con una diferencia de apenas 6 semanas entre una elección y otra; y, al mismo tiempo, destinar cuantiosos recursos por el desdoblamiento electoral, no parece ser lo más aconsejable. Sobre todo, en el marco de las dificultades económicas y de toda índole, que está atravesando la sociedad producto de las políticas de Milei”.

En su análisis, CFK dice que en la Provincia de Buenos Aires hay “más de mil obras públicas paralizadas, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó 8 puntos interanual, el consumo tiene su peor descenso desde 2016 y se perdieron 11 puntos de Coparticipación Federal. Estas son sólo algunas de las calamidades acontecidas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada”.

Antes de anunciar que daba el brazo a torcer, insisitió: “No es mejor para el peronismo en particular, porques es un error provincializar la elección al desdoblarla, habida cuenta de las penurias del pueblo bonaerense producto de la caída de recursos y, al mismo tiempo, dividir los esfuerzos en dos elecciones”, en sintonía con su discurso durante la reunión plenaria del Consejo Provincial del PJ Bonaerense, celebrado en la localidad de Moreno el 9 de diciembre de 2024.

Y va más allá en sus críticas al espacio de Kicillof: “Mirando en retrospectiva, no deja de llamarme la atención que en aquel encuentro nadie pidiera la palabra para argumentar las connveniencias del desdoblamiento. Sobre todo, teniendo en cuenta que ése era el ámbito más propicio, en términos políticos e institucionales, para hacerlo; ya que se contaba con la presencia de toda la dirigencia partidaria y de gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires”.

De todos modos, en su posteo, la exmandataria anunció que, como titular del PJ Nacional, “y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires es un error político (Dios quiera me equivoque), le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza política, compañera Senadora Teresa García y compañero Diputado Facundo Tignanelli; que desistan ”del proyecto de Ley de concurrencia electoral para que los banerenses voten una sola vez“.

Asimismo, les solicitó “que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen en la parte pertinente, el proyecto de Ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición (UCR, LLA y el PRO)”.

“De esta manera, los bonaerense estarán obligados a votar dos veces, habida cuenta que el lunes 7 de abril pasado se publicó en el boletín oficial el Decreto provincial de convocatoria a elecciones para el día 7 de septiembre del corriente año y, como es de público y notorio, las elecciones nacionales se llevarán a cabo el 26 de octubre, de acuerdo con la ley vigente”, especificó CFK.

Para Crisitna, “no se puede, ni se debe seguir distrayendo tiempo y energías, restándolas a lo que realmente importa: encarar y resolver los verdaderos problemas que hoy sufren los bonaerenses y que, a no dudarlo, se agravarán después de la devaluación impuesta al gobierno de Milei tras un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que, además y como siempre, viene con las condicionalidades que históricamente han perjudicado los intereses del país, trayendo sólo tristeza y miseria al pueblo argentino”, sentenció.

El decreto de Kicillof

después de discusiones, dardos cruzados y un diálogo entre las partes que no llegó a buen puerto, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el pasado 7 de abril que mandaría un proyecto a la Legislatura para la “suspensión por este año” las PASO en su distrito y, con el argumento de que se impondrá la boleta única de papel para elegir diputados nacionales, por impulso del gobierno de Javier Milei, anunció que la votación de cargos locales se realizará en una fecha distinta de la votación nacional. El desdoblamiento confirmado supuso un avance en la ruptura formal de su espacio con el kirchnerismo.

“Como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras”, dijo el mandatario, en un anuncio oficial que realizó junta a la vicegobernadora, Verónica Magario.

Kicillof argumentó que votar con boleta única cargos nacionales y con boleta partidaria (la de siempre) los cargos locales dificultará el acto eleccionario en la ciudadanía, y por eso anunció que la elección bonaerense se hará un mes y medio antes que la nacional.

En lo político, esto significa una nuevo paso hacia su ruptura con el kirchnerismo, que ya le avisó que quería que ambas votaciones fueran concurrentes, es decir el mismo día, y que en caso de desdoblamiento la propia Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata a legisladora provincial.

Los argumentos públicos de Kicillof no fueron políticos sino institucionales: dijo que Milei “quitó las PASO, las primarias que había en todo el país” y por eso también anunció que mandará a la Legislatura un proyecto para suspender las primarias bonaerenses. Y señaló que impuso en el ámbito nacional “un sistema nuevo que no existía, que no conocemos, que es el de la llamada boleta única de papel”, “en año electoral, que no corresponde, de manera irresponsable e inconsulta”. Cabe aclarar, de la boleta única fue aprobada por ley del Congreso.

“No habló con nosotros, no habló con la Provincia, no habló con la Junta Electoral, no habló con nadie. Lo introdujo, lo impuso, y la verdad que esas modificaciones ponen en riesgo lo más importante que tiene el proceso democrático que es el acto de votar, de poder decidir de manera simple, sencilla, eficaz, sin problemas, sin espera”, argumentó Kicillof.

“[La boleta única] involucra votar en dos urnas diferentes, en dos urnas separadas, con dos boletas distintas, cada una con sistemas distintos. Lo que está pretendiendo de esta manera Milei es que este año, en la provincia de Buenos Aires, o en donde este sistema o este método se aplique, haya una suerte de dos elecciones durante el mismo día. Cada persona tiene que votar de diferente, en dos urnas distintas, con dos boletas distintas y dos sistemas distintos, dos tipos de boletas distintos. Uno de ellos, como agravante, absolutamente desconocido, porque nunca se ha utilizado en la provincia de Buenos Aires”, se explayó el mandatario peronista.

Días antes, más de 300 dirigentes, legisladores, intendentes, sindicalistas y referentes del peronismo bonaerense habían firmardo una carta abierta en la que manifestaron su rechazo al desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof.

“No podemos dejar que una elección se convierta en una estrategia de salvación personal”, señalaba la carta. “El desdoblamiento podría fragmentar al peronismo y debilitar la representación de los intereses populares frente a las políticas neoliberales del gobierno nacional”, añadía.

Los firmantes incluyeron a:

Legisladores nacionales y provinciales: Máximo Kirchner, Juliana Di Tullio, Eduardo de Pedro, Mario Manrique, Mónica Macha, Rodolfo Tailhade, Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Carlos Castagneto, Agustina Propato, entre otros.

Intendentes e intendentas: Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariel Fernández (Moreno), Juan de Jesús (La Costa), Pablo Zurro (Pehuajó), entre más de 40 jefes comunales.

Presidentes de partidos: Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Carlos Castagneto (Kolina), Eduardo Sigal (Frente Grande).

Rectores universitarios: Carlos Greco (UNSAM), Diego Molea (UNLZ), Alfredo Alfonso (UNQ), Jorge Calzoni (UNDAV), Arnaldo Medina (UNAJ), entre otros.

Secretarios del PJ Nacional: José Neder, Víctor Santa María, Anabel Fernández Sagasti, Agustín Rossi, Emiliano Estrada, Paula Penacca, Nora Giménez, Julián Domínguez, Florencia Lampreabe, Fernanda Raverta, entre otros.

Sindicatos: SMATA, ATE, UPCN, Luz y Fuerza, UOM, FATLyF, SOEME, entre decenas de organizaciones gremiales.

Concejales y dirigentes territoriales de las ocho secciones electorales, con fuerte presencia de la Primera, Segunda y Tercera sección.

Además, el texto contra el deseo de kicillof advertía que una modificación unilateral del calendario electoral “traicionaría el espíritu colectivo” del peronismo, y exige priorizar la unidad del movimiento: “El peronismo es una construcción colectiva y no puede estar supeditado a decisiones individuales”, cerraba el documento.

IG