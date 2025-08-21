Fentanilo contaminado: ordenaron la detención de Ariel García Furfaro

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.

El magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

Quiénes son los inminentes detenidos

Ariel García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián, junto con su madre Nilda, el director general de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., además de los directores técnicos y accionistas son los apuntados por el juez Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado y serán inminentes sus detenciones tras una orden del magistrado.

Ariel Fernando García, dueño de ambos laboratorios, es un reconocido empresario ligado a la política y al kirchnerismo que supo tener poder en gobiernos anteriores. Tanto él como su familia tienen varias empresas. Durante años, y más en la actualidad, se lo vinculó con diversas causas, entre ellas la efedrina y narcotráfico. Este miércoles también fue procesado por contrabando.

Sus hermanos Diego y Damián García, llevaban junto con Ariel el control de las actividades de los laboratorios, a su vez de tener varias empresas en su poder.

Su madre Nilda Furfaro, es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma. Es quien trajo al país el fentanilo en polvo, que luego se lo entregó a su hijo Ariel para que la convierta en líquido, el cual es enviado a las provincias en ampollas.

El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, también es uno de los apuntados por el juez, motivo por el cual solicitó su arresto de manera inmediata.

Los Directores Técnicos del laboratorio Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, son otros de los acusados de la adulteración del fentanilo. A esta lista se suma el técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano.

Los tres eran responsables del control de calidad de los productos de los dos laboratorios, por lo que para el magistrado sin dudas sin vinculaciones fueron fundamentales para la circulación de las ampollas contaminadas.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

MM con información de la agencia NA.