Ley de Alquileres: referentes del sector inmobiliario pidieron aprobar una reforma lo antes posible

El Senado continuó este miércoles discutiendo modificaciones a la ley de Alquileres. La norma rige desde hace tres años y es denostada por el sector inmobiliario y defendida por algunas agrupaciones de inquilinos, aunque hay un consenso generalizado en que debe ser reformada. De hecho, Diputados aprobó ya hace dos semanas, con el impulso de Juntos por el Cambio y el rechazo de Javier Milei y el oficialismo, cambios al texto en vigencia. Mientras avanza el trámite legislativo, la expectativa por cómo quedará la nueva ley, con una inflación superior al 120%, tiene en vilo a todo el mundo pero principalmente a los inquilinos y a los propietarios.

La semana pasada, el Senado empezó el debate de la reforma a la ley de Alquileres —en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto— tomando el texto aprobado por Diputados pero también otro puñado de proyectos que pertenecen a distintos senadores: todos, diferentes, pero con un mismo propósito, que es el de cambiar la ley actual. Algunos, inclusive, pertenecen al oficialismo.

Juntos por el Cambio, que en la Cámara Baja fue acompañado por diputados de otros bloques no oficialistas, pidió en el Senado apurar el trámite para discutir la reforma a la ley velozmente en el recinto. Pero se topó con la negativa del Frente de Todos, que, en sintonía con el bloque homónimo de diputados, está en contra de la media sanción y pidió una discusión más profunda de los cambios, con invitados de los distintos sectores a que expongan sus visiones y sus preocupaciones.

Por eso, la semana pasada no hubo dictámenes, como pretendía Juntos por el Cambio para acelerar el trámite parlamentario. Y, en su lugar, se acordó que esta semana se escucharía a referentes de las partes involucradas. Este miércoles fue el turno de representantes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbano. Y el jueves escucharán a organizaciones de inquilinos. Las dos campanas.

Todavía no está claro si la firma de dictámenes será este mismo jueves o se postergará una semana más.

¿Qué dijeron los representantes del sector inmobiliario en el Senado?

Las voces del sector inmobiliario fueron todas críticas de la ley de Alquileres en vigencia. La primera en tomar la palabra fue Virginia Manzotti, del Consejo Federal de Colegios inmobiliarios, quien alertó sobre el retiro masivo de viviendas del mercado de alquileres producto de la incertidumbre que produjo la expectativa por el cambio a la ley vigente, a partir de la media sanción de Diputados.

“A través de un centro de estadísticas inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles que se han retirado del mercado”, sostuvo, y advirtió que “hay muchísimos inquilinos que no tienen vivienda y que no saben donde van a ir a vivir”.

Manzotti explicó que las insinuaciones de algunos dirigentes nacionales respecto de una posible derogación de la norma vigente provocó que “muchos propietarios frenaran sus contratos” y esperaran. Sin embargo, en el Congreso no se discute la derogación de la ley de Alquileres sino modificaciones a la norma en vigor. “Queremos que sea una ley lo más justa que se pueda”, afirmó Manzotti, y apeló a “la celeridad para que pronto tengamos una solución”.

“O por sí o por no, pero estamos en un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando y saquen sus inmuebles. Esto se está agravando cada vez más”, advirtió Manzotti.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Emilio Caravaca Pazos, advirtió que “la media sanción en Diputados ha generado una situación de total incertidumbre en propietarios e inquilinos, por lo que hizo un ”llamado a la celeridad en el tratamiento de este tema“ por ”la urgencia que requiere“ resolverlo.

“Es importante dar celeridad, establecer los cambios que sea necesarios para poder lograr una ley que cubra y contemple las necesidades de la partes pero que tenga en cuenta lo que se generó con la ley actual. Hemos expuesto que si cada doce meses o 14 meses hay que hablar del tratamiento de la ley, evidentemente algo no está funcionando y está generando un perjuicio en la sociedad”, reflexionó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, enfocó en otro aspecto que guarda relación con este vacío que genera la falta de cumplimiento de la ley vigente. “Al tener incertidumbre respecto de la ley de alquileres, no se están comprando departamentos en pozo y quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, apuntó.

A su turno, el presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba (CIP), Alejandro Hadrowa, se mostró partidario de avanzar con la media sanción de Diputados, y si bien remarcó que “quizás no sea la mejor ley”, resulta necesario “una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado”.

“Si dejamos la actualización cada cuatro meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual”, señaló como uno de los puntos a favor de la iniciativa opositora.

¿Cuáles son los cambios aprobados a la ley de Alquileres y qué proyectos más hay en el Senado?

Las modificaciones aprobadas en Diputados a la ley de Alquileres son básicamente tres:

1) que el contrato de alquiler de viviendas ya no sea de tres años como mínimo sino de dos;

2) que el plazo mínimo de actualización de los importes baje de un año a cuatro meses,

3) y que ahora las partes, inquilinos y propietarios, puedan acordar libremente de qué manera ajustar los montos (la reforma aprobada en Diputados dice que puede ser la inflación, un índice de precios mayoristas o un índice salarial, todos elaborados por el Indec).

La norma aprobada a instancias de los diputados cambiemitas, además, establece la exención del impuesto al cheque para el pago y para el cobro de alquileres; la exención de Bienes Personales para las propiedades que se pongan en alquiler (no mansiones pero sí casas o departamentos para la clase media) y beneficios en el monotributo.

Además de la media sanción en el temario de comisiones figuran proyectos de otros senadores: la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana, que tienen monobloques que suelen (o solían) votar junto con el Frente de Todos; el riojano Julio Martínez y la santafesina Carolina Losada, ambos radicales; y el misionero Maurice Closs, que pertenece al oficialismo.

Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual. Consideran que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.

También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.

La discusión sobre el tema continuará este jueves, desde las 11, con la exposición de las asociaciones de inquilinos.

JJD

Con información de las agencias NA y Télam