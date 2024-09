Macri defendió a Milei por la suba de la pobreza y culpó al kirchnerismo

Los aliados del Gobierno salieron a defender la narrativa de que el aumento de la pobreza que registró el INDEC es una herencia del kirchnerismo. Lo explicitó Mauricio Macri poco después de que se difundiera el informe oficial que registró que ese flagelo social escaló casi 13 puntos durante la gestión de Javier Milei y llegó al 52,9% en la primera mitad del año.

“El doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”, dijo sin medias tintas el expresidente en su cuenta de la red social X. Apuntó directamente contra “la catastrófica política económica de Massa, CFK y Alberto Fernández” y planteó: “No nos engañemos: las consecuencias del populismo se pagan. Siempre”.

En su mismo mensaje, el exmandatario, en cuya gestión fracasó con su promesa de “pobreza cero”, justificó la motosierra del libertario sobre el Estado y el ajuste económico como método para revertir la crisis. Y dijo que a Milei hay que juzgarlo en realidad en futuras mediciones. “Crecer y bajar la inflación son condiciones necesarias para que disminuya la pobreza, y el gobierno del Presidente Milei ha dado los primeros pasos para avanzar en esa dirección. Recién en las próximas mediciones de pobreza podremos juzgar el éxito o fracaso de esta administración”, escribió Macri.

El alineamiento de Macri con la Casa Rosada coincide con el acuerdo político que el PRO selló recientemente con La Libertad Avanza al menos en Diputados. Los amarillos son casi proto-oficialistas. Al punto que el posteo del expresidente fue retuiteado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien por ahora guarda silencio ante la alarmante noticia sobre la pobreza.

Después de Macri se sumó a la explicación antikirchnerista María Eugenia Vidal, una de las referentes en el área social del PRO. Esta misma semana desde la Fundación Pensar, la diputada señalaba la gestión del peronismo como la causa de la pobreza y le advertía a la Casa Rosada que iba a haber un aumento de la problemática.

“52,9% DE POBREZA. Se terminó el ‘plan platita’. Se terminaron los parches. Se empezó a combatir la inflación. Y solo quedó la realidad: 52,9% de pobreza. Esta es la Argentina que nos dejaron el kirchnerismo y sus gobiernos”, escribió Vidal.

En otros espacios que mantienen diálogo con el Gobierno como son la UCR o Encuentro Federal de Miguel Pichetto optaron por un perfil más bajo una vez que se conoció el informe del INDEC. No así en Unión por la Patria.

Uno de los diputados del peronismo que cuestionó a la Casa Rosada fue Daniel Arroyo, en su momento ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández. “Está claro que ningún problema arrancó en la Argentina en los últimos nueve meses, pero es evidente que todos se agravaron. Los números del INDEC muestran que la situación está muy difícil para las familias, porque hay una suba muy fuerte de los costos fijos y una caída del empleo”, dijo el legislador. “El gobierno está viendo la foto y no la película. El deterioro es muy importante y cayó un 20% el consumo de leche. Cuando la madre no compra leche, es porque tampoco compra todo lo demás”.

El diputado, que en su gestión creó la tarjeta Alimentar, consignó que Milei dispuso un aumento tanto de la tarjeta como de la Asignación Universal por Hijo, pero señaló que no son soluciones de fondo si no se revierte el ajuste económico: “El problema es que, más allá de esas políticas, en un contexto de caída de los niveles de empleo y de parate de la actividad económica y de una suba muy fuerte de los costos cotidianos, la mayoría no llega a fin de mes y no le alcanza la plata para cubrir lo básico. Y eso marca los niveles de pobreza”.

#TodaDeMilei es el hashtag que UP buscó instalar en las redes. “En la Argentina de Milei hay 6.2 millones de pobres más que el año pasado. Los datos que se acaban de conocer son PURA Y EXCLUSIVAMENTE responsabilidad de este Gobierno y son la consecuencia más dolorosa de las políticas de ajuste que se vienen implementando sobre los sectores medios, trabajadores, jubilados y más vulnerables”, criticó Cecilia Moreau, del massimo.

