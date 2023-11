Mariano Cúneo Libarona, el abogado de la casta que se convertirá en ministro de Justicia

El presidente electo Javier Milei comenzó a mencionar en entrevistas algunos de los nombres de las personas que a partir del 10 de diciembre integrarán su gobierno. En una entrevista con Radio Mitre, el economista señaló que el titular del Ministerio de Justicia de su gestión será el abogado Mariano Cúneo Libarona, célebre por sus apariciones mediáticas y por haber defendido a empresarios y personajes ricos y famosos de la farándula argentina, además de haber tenido un estrecho vínculo con el poder durante los años '90.

Milei lo anunció al ser consultado en la nota sobre cuestiones vinculadas con el Consejo de la Magistratura. “Mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia, que es Mariano Cúneo Libarona, y con la Corte”, señaló.

Según informa el propio Cúneo Libarona en la página web de su estudio jurídico, nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en 1961 y egresó “de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino, con título de Abogado, obteniendo el mejor promedio de su promoción”. Es en esa institución que Cúneo Libarona se desempeña hasta la actualidad como docente y decano.

También en esa página oficial, el abogado señala que es “ex funcionario del Poder Judicial de la Nación” y que “desde 1989 ejerce su profesión de abogado libremente, tanto en Argentina como en el exterior”.

Cúneo Libarona, de hecho, es un apellido recurrente en el ámbito judicial, una auténtica casta. El padre del próximo ministro, con quien comparte el nombre de pila, fue fiscal de la Cámara de Apelaciones porteña y tanto el futuro funcionario libertario como sus hermanos Rafael, Matías y Cristina forman parte del estudio jurídico familiar que fueron heredando las sucesivas generaciones y que tuvo a su cargo causas resonantes de las últimas tres décadas.

Su padre tuve cierto bronce como referente en la profesión y eso es algo que quedó pendiente para el hijo, que según colegas a los que consultó este diario, logró fama y dinero pero no el prestigio que consiguió su padre. De todos modos, Su estudio es exitoso en Comodoro Py, lo que demuestra que no sólo sabe de derecho sino que conoce muy bien los vericuetos formales e informales de los tribunales federales.

De perfil mediático, sobre todo en los años ‘90, entre los casos más de mayor impacto que tuvieron a Cúneo Libarona desfilando por los programas de televisión de la época se encuentran las defensas del ex representante de futbolistas Guillermo Cóppola en el llamado “caso del jarrón” y de Amira Yoma, la entonces cuñada del ex presidente Carlos Menem, acusada de lavado de dinero en la causa conocida como el Yomagate.

Fue en esos años cuando tuvo lugar otro de los antecedentes destacados del futuro ministro: Cúneo Libarona estuvo un mes preso por orden del juez Norberto Oyarbide mientras se investigaba un episodio lateral de la Causa AMIA. El abogado fue por aquellos años acusado de coacción agravada y de encubrimiento en la causa que investigaba el robo de un video del despacho del magistrado Juan José Galeano. Cúneo Libarona era el abogado entonces de dos policías acusados por el robo, que finalmente fueron absueltos y todo el asunto se declaró nulo.

Un desprendimiento del Yomagate también lo tuvo a Cúneo Libarona como protagonista directo. Ocurrió cuando su ex esposa, Lourdes Di Natale, una mujer que trabajaba como secretaria en Casa Rosada y tenía gran acceso al círculo íntimo del menemismo denunció que el ex cuñado de Menem, Emir Yoma, había estado detrás del desvío ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia. Yoma era uno de los defendidos por Mariano Cúneo Libarona y su estudio jurídico en aquellos años. Di Natale había asegurado en declaraciones periodísticas que su ex marido, defensor del ex funcionario menemista, le había contado que Yoma había pagado 400 mil dólares a través del vendedor de armas Diego Palleros a una empresa llamada Daforel.

Mientras peleaba por la tenencia de la hija que tuvo junto a Cúneo Libarona, en 2003, Di Natale fue hallada muerta en su domicilio en circunstancias sospechosas, luego de caer al vacío y pocos días antes de volver a ratificar sus dichos sobre Yoma y el abogado ante la Justicia, según tenía previsto. Algunos vecinos señalaron que fue luego de que Di Natale intentara cortar un cable que proveía la señal de TV al edificio. Sin embargo, las primeras pericias indicaron que ninguna persona podría haber llegado al lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer sin ayuda de un tercero. La causa, por mucho tiempo catalogada como “suicidio”, estuvo frenada y luego archivada hasta pasar a la Corte Suprema de Justicia.

Según trascendió, Cúneo Libarona conoció al presidente electo mientras ambos trabajaban en el grupo Eurnekian. Desde entonces, tuvieron cada vez más contacto y también cada vez más apariciones televisivas en programas de América TV como Animales sueltos, entre otros.

El abogado defendió también a Hugo Eurnekian (sobrino de Eduardo Eurnekian) en la causa conocida como “Cuadernos” y también fue representante legal del empresario Sergio Taselli.

En los últimos años también fue defensor del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, enviado a juicio oral por el supuesto abuso sexual de su sobrina y también intervino como representante de los organizadores de la fiesta electrónica Time Warp, donde cinco jóvenes murieron y decenas de personas fueron hospitalizadas a causa del consumo de drogas sintéticas adulteradas durante el evento.

