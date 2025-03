Milei, entre el FMI y el cierre de listas porteñas: crónica de un día agitado para el gobierno libertario

Desde temprano, la escena tenía algo de puesta en escena. Javier Milei ingresó este jueves a la Casa Rosada para participar de la reunión de gabinete mientras sonaba la fanfarria “Alto Perú” ejecutada por los Granaderos. Los saludó uno por uno, cruzó el Salón de los Bustos y subió directo a su despacho. No era una jornada cualquiera: mientras el núcleo libertario apuraba definiciones electorales y terminaba de ungir a Manuel Adorni como candidato a legislador en la Ciudad, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipaba lo que, de concretarse, sería el anuncio más importante del año: un desembolso de 20.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). La noticia, que combina relato, necesidad y estrategia, marcó el tono del día.

El Presidente tuvo ayer una jornada atravesada por dos focos centrales: el acuerdo en marcha con el FMI y el armado de las listas para competir en la ciudad de Buenos Aires, donde su fuerza se juega una pulseada clave con el PRO. Ambos procesos —el financiero y el político— se retroalimentan y revelan hasta qué punto la supervivencia del experimento libertario depende tanto del respaldo externo como de la construcción de poder interno.

Mientras Milei iniciaba su agenda en Balcarce 50, Caputo confirmaba, desde la Bolsa de Comercio, que el oficialismo busca concretar un acuerdo que le permitiría llevar las reservas brutas del Banco Central a 50.000 millones de dólares. Fue durante una conferencia sobre seguros en América Latina, pero el mensaje apuntó más allá del auditorio técnico: el ministro habló de un intento opositor por desestabilizar al Gobierno, acusó maniobras coordinadas y justificó la necesidad de anticipar el monto, aún sin la aprobación formal del Directorio del Fondo. “Necesitamos que la gente se quede tranquila”, dijo.

La narrativa oficial transforma cada freno institucional o protesta en un ataque al orden. En ese contexto, el Fondo aparece como una garantía de estabilidad, pero también como un actor político que respalda el plan económico libertario frente a una oposición que, según Caputo, actúa por “necesidad” de recuperar el poder.

Por eso, desde la cartera económica aclararon que el anuncio no es aún oficial: fue una señal política. En rigor, el FMI no confirmó públicamente el monto del crédito. Lo que hizo Caputo fue adelantarlo con el aval informal de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, según explicó el propio presidente en una entrevista radial. “Anoche Kristalina le dio el OK a ‘Toto’ Caputo para poder manifestar el monto del crédito”, dijo Milei en diálogo con radio El Observador. “Eso implica que al mejorarle el respaldo a los pesos que circulan, la moneda se fortalece. Y esto no pasó nunca. La deuda va a bajar después de esto porque vamos a poder cancelar más deuda todavía”.

El mandatario intentó reforzar la idea de que el acuerdo no solo es positivo, sino virtuoso. Aseguró que los fondos no implican una suba del endeudamiento neto porque se destinarán a cancelar pasivos entre el Tesoro y el Banco Central. Y agregó, en tono técnico: “Obviamente no va a haber una devaluación, porque lo que faltan son pesos, no dólares”.

Pero Milei fue más allá. En la misma entrevista con Luis Majul, habló de un “intento de golpe” por parte del kirchnerismo, a través del Congreso, las protestas en la calle y las operaciones en el mercado. “Che, Cristina está nerviosa porque Casación le negó el recurso y ella ya sabe que va a ir presa. La señora va a ir presa y eso la pone loca”, lanzó contra la exvicepresidenta, hoy titular del PJ. Según su diagnóstico, los últimos episodios de tensión fueron financiados por intendentes del conurbano con el objetivo de debilitar a su administración. “Si este gobierno sale bien, ellos no vuelven más”, concluyó.

Final abierto (pero con candidato)

A la par del frente económico, la cúpula libertaria terminó de definir el nombre de Manuel Adorni como la cabeza de su boleta en la Ciudad. La decisión tomó forma a última hora. Y, a diferencia de otros momentos, Milei no eligió el silencio. Durante la entrevista con El Observador, había sido cauto, pero no del todo esquivo: “Bastante tengo con la gestión y la batalla cultural”, dijo cuando le preguntaron por Adorni, cuya candidatura dio a entender que dependía enteramente de la decisión de su hermana.

El gesto no es menor. En medio del cierre de listas, Karina Milei, encargada del armado, mantuvo el suspenso hasta casi el último momento. La candidatura de Adorni, en ese sentido, no fue un anuncio, sino una conclusión. Pero aunque supuestamente el Presidente delegó la última palabra en su hermana, tampoco se mantuvo completamente al margen. Siguiendo su estilo, intervino desde el micrófono: elogió, descartó, deslizó posibilidades. Su voz apareció como marco general, pero también como línea conceptual.

En la Ciudad, el mensaje de los libertarios es doble: buscar desplazar al PRO del centro de gravedad del distrito, mientras apuesta a consolidar en la Legislatura porteña una bancada de lealtad incondicional. No se trata sólo de ganar, sino de incidir en el esquema de poder sin matices. En ese marco, Adorni no es solo un vocero. Es, también, una extensión del Presidente.

Sin embargo, aun con la candidatura del vocero presidencial definida, los movimientos no se detienen. Este sábado, en una oficina sobre Avenida de Mayo, Karina Milei deberá terminar de delinear la lista definitiva junto a su referente porteña, Pilar Ramírez. Tampoco se descarta una conferencia de prensa al día siguiente. El reloj corre, y con él, las incógnitas.

Una de ellas se despejó también este jueves, a modo de amenaza concreta, con nombre y apellido: Ramiro Marra. El excandidato a jefe de Gobierno y hoy enemigo público de la secretaria general de la Presidencia lanzó su candidatura a legislador porteño por fuera de La Libertad Avanza, con el histórico sello de la UCeDé. Es una fractura directa en el voto violeta, justo cuando la prioridad es ganarle al oficialismo de Jorge Macri.

La competencia con el PRO, en el territorio que ese partido gobierna desde hace casi dos décadas, convierte esta elección local en una disputa estratégica para la Casa Rosada. Será el primer test de peso de la era libertaria, además de una primera evaluación social de “el ajuste más grande de la historia”. En ese contexto, el eventual acuerdo con el FMI busca blindar políticamente al Gobierno. Y Milei, en tanto, mostrarse como lo que pocos le reconocen ser: el centro activo de una gestión que, entre números, nombres y simbolismos, juega simultáneamente su presente económico y su futuro político.

PL/JJD