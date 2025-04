Boca echó a Fernando Gago tras la derrota con River y el Xeneize busca DT

Tras la dura derrota con River en el Superclásico del último domingo, la dirigencia de Boca comunicó este martes que Fernando Gago dejó de ser el entrenador xeneize. “Hasta acá llegó”, dijo Mauricio Serna, miembro del consejo de Fútbol del club de la Ribera, en un breve contacto con la prensa para dar la noticia oficial. “Es difícil, porque es un hombre de la casa, que puso todo su esfuerzo, todo su empeño”, completó el colombiano.

Además, Serna detalló cómo se llegó a tomar esta decisión: “Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche, buscamos y encontramos la manera para que hoy Fernando Gago no sea más nuestro entrenador”.

Gago dirigió a Boca en 30 partidos, de los que ganó 17, con un 63% de efectividad. La eliminación en la fase previa de la Copa libertadorers ante Alianza Lima ya había dejado al DT en la cuerda floja y, si bien lidera cómodo su zona en la Liga Profesional de Fútbol, hace rato venía cuestionado por los hinchas y en el mismo seno de la dirigencia xeneize. La derrota con River y el flojo nivel futbolístico (y la débil respuesta anímica) fueron el golpe final y los directivos decidieron terminar el ciclo a pesar de la proximidad de los playoffs que definirán al próximo campeón argentino.

En los últimos seis años de la gestión de Juan Román Riquelme (primero como vice y después como presidente de la institución), Boca despidió a seis entrenadores: Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago.

Gerardo “Tata” Martino (un viejo sueño de Riquelme), Cristian “Killy” González, Alexander “Cacique” Medina y Gustavo Quinteros asoman como principales candidatos a asumir en los próximos días. Por lo pronto, como es habitual cada vez que Boca despide un técnico, Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, dirigirá las próximas prácticas y, de no haber una definición a la bervedad con respecto al sucesor de Gago, estará sentado en el banco de suplentes al frente del equipo en la última fecha de la fase regular del campeonato vernáculo, ante Tigre, en Victoria.

Su última conferencia de prensa post Superclásico

En la conferencia de prensa posterior a la derrota en el Monumental, el ahora exentrenador xeneize analizó el desarrollo del encuentro y los detalles que derivaron en la caída en el primer Superclásico del año.

“Obviamente que me voy con bronca por el resultado, independientemente del desempeño en el primer tiempo o en el segundo. En el complemento tuvimos chances y también cometimos errores”, sentenció “Pintita”.

Más adelante, fue consultado por el rol del volante ofensivo chileno Carlos Palacios y la falta de un socio con el cual poder combinar en zona de ataque para generar peligro y tratar de dañar la defensa del elenco de Núñez.

“En la primera parte no podíamos encontrar la circulación de la pelota, a partir de eso Carlos recibía en una zona baja y no podía girar. En la segunda mitad ocupamos mejor los espacios y teníamos más lugar para poder atacar”, destacó el ex centrocampista.

A su vez, el DT de 39 años reveló que “tres amarillas en tan poco tiempo le parecieron muy exagerado” ya que condicionaron el partido. En los primeros 25 minutos de duelo, el combinado de La Ribera sufrió las amonestaciones de Tomás Belmonte, Ayrton Costa y Marcos Rojo, los tres siendo pilares en el esquema defensivo de Boca.

Por último, “Pintita” fue consultado sobre el planteamiento táctico al principio de la partida -optó por jugar con tres defensores centrales y dos carrileros- y se le cuestionó el hecho de no modificar el mismo por uno más ofensivo con el resultado adverso en el marcador.

“Preferí no cambiar el esquema porque jugar con tres defensores te permite tener más control del partido”, aseguró. Y añadió: “Creí que era un partido para jugar a espaldas de los centrales y encontrar la profundidad”.

“El análisis del partido lo voy a hacer después y ver las cosas que se hicieron bien o mal. Tuvimos situaciones claras para empatar el partido, lamentablemente no se dio”, concluyó el entrenador azul y oro.

En desarrollo...

IG