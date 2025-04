Arcor anunció que compró el 100% de La Serenísima, cuyos accionistas después impugnaron el precio y se demora la toma de control

El Grupo Arcor anunció este lunes el ejercicio de la opción de compra para adquirir el 100% de Mastellone Hermanos, la principal empresa láctea del país. Sin embargo, los accionistas vendedores de La Serenísima impugnaron el precio ofrecido, abriendo un proceso de disputa que demora la toma de control y genera incertidumbre sobre los próximos pasos.

La comunicación oficial se realizó a través de una notificación presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Arcor, junto con Bagley Argentina y Bagley Latinoamérica, informó que había decidido ejercer la opción pactada en 2015 para comprar el 51,323% del capital social restante de Mastellone, del cual ya poseía el 49%.

No obstante, apenas recibida la notificación, los representantes de los accionistas vendedores comunicaron que impugnarán el precio indicado por considerar que no se ajusta a las pautas establecidas en el contrato firmado en diciembre de 2015. El conflicto no es menor: según el procedimiento previsto, los vendedores cuentan ahora con un plazo de 30 días para formalizar su desacuerdo por escrito y activar los mecanismos de resolución contemplados en el acuerdo original.

El precio de las acciones es el eje de la disputa, en una operación que, de concretarse, permitiría a Arcor desembarcar de manera directa en el estratégico mercado lácteo, ampliando su presencia en el consumo masivo argentino.

La carta enviada a la CNV por Mastellone confirma el escenario de conflicto: el Directorio de la compañía dejó constancia del rechazo de los vendedores al valor propuesto y del inicio del proceso de impugnación que podría extenderse o derivar en una instancia de arbitraje.

Con este escenario abierto, el control total de Mastellone por parte de Arcor y sus socios estratégicos queda en suspenso, al menos hasta que se resuelva la diferencia sobre el precio. El grupo, fundado en 1951 en Arroyito, Córdoba, había planificado cerrar la operación como parte de una estrategia de expansión y diversificación, pero ahora enfrenta un escollo que, cuando menos, podría retrasar sus planes.

JJD