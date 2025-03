Adorni, el elegido: Milei define su ficha porteña y apuesta a consolidar poder sin intermediarios

En un juego de señales, guiños y silencios cronometrados, la decisión finalmente tomó forma: Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. La confirmación llegó este jueves a última hora, desde el corazón mismo del poder, con una síntesis casi quirúrgica. “Es él”, dijeron en Casa Rosada. El vocero presidencial encabezará la lista libertaria de legisladores porteños en los comicios que se celebrarán el 18 de mayo. Se trata de un movimiento político que, más allá del nombre propio, retrata la lógica de un oficialismo que avanza con la idea de suprimir cualquier intermediación entre el poder y la representación.

La señal no es menor. En medio del cierre de listas, Karina Milei, encargada del armado, mantuvo el suspenso hasta casi el último momento. La candidatura de Adorni, en ese sentido, no fue un anuncio, sino una conclusión. El mensaje es doble. Por un lado, busca desplazar al PRO del centro de gravedad del distrito. Por el otro, el mileísmo apuesta a consolidar en la Legislatura porteña una bancada de lealtad incondicional. No se trata sólo de ganar, sino de incidir en el esquema de poder del distrito, sin matices.

En ese marco, Adorni no es solo un vocero. No solo cuenta con el respaldo explícito de Karina Milei, sino también con un capital simbólico: es la voz diaria del Presidente, el filtro por el que pasa —y se escenifica— la narrativa libertaria. Adorni es un operador del discurso presidencial, una pieza clave en la arquitectura comunicacional del Gobierno, y uno de los pocos funcionarios cuya figura creció desde el día uno. Sin ir más lejos, en enero, la salida de Eduardo Serenellini lo empoderó, ya que absorbió toda la estructura de la Secretaría de Prensa y profundizó su ascendencia interna.

La candidatura también es una extensión del control vertical del Gobierno. Milei no busca aliados ni figuras con vuelo propio: quiere soldados con micrófono. En ese sentido, Adorni representa la continuidad natural del mileísmo en estado puro. Su elección responde a una lógica comunicacional: el Gobierno comunica con sus propios candidatos, y sus candidatos son, ante todo, comunicadores de la causa.

La trastienda del anuncio incluyó episodios de alto voltaje simbólico. Este jueves, la ministra Sandra Pettovello —silenciosa pero estratégica— apareció en la primera fila de la conferencia de prensa de Adorni y fue presentada por él como “la candidata”, en tono de broma. Además, Karina Milei y Santiago Caputo recibieron a “El Gordo Dan”, uno de los influencers más leales al Presidente. Nadie confirmó que fuera a ser parte de la lista, pero la escena habló por sí sola: en el universo libertario, todo gesto comunica.

Sin embargo, aun con la candidatura de Adorni definida, los movimientos no se detienen. Este sábado, en una oficina sobre Avenida de Mayo, Karina Milei terminará de delinear la lista definitiva junto a su referente porteña, Pilar Ramírez. Tampoco se descarta una conferencia de prensa al día siguiente. El reloj corre, y con él, las especulaciones.

Adorni, por su parte, llega a la carrera sin territorio propio, sin agrupación ni militancia tradicional. Pero con algo que en esta etapa del mileísmo vale incluso más: un micrófono encendido cada mañana, la bendición de Karina y el oído presidencial. En un espacio donde la confianza vale más que la experiencia, eso alcanza y sobra.

