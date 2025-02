Milei le dice “chau” a la OMS y deja a Argentina al borde del aislamiento sanitario

El gobierno de Javier Milei anunció su intención de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decisión que ya genera polémica por sus consecuencias en el sistema sanitario. Mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó este miércoles la medida afirmando que el organismo fundado en 1948 vulnera la “soberanía” de los Estados, el mismo Presidente fue más allá y a través de su cuenta de X se despachó con una definición todavía más tajante: lo acusó de haber sido responsable de un “delito de lesa humanidad” durante la pandemia de Covid-19.

Bajo la órbita de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la OMS mayormente emite recomendaciones y no impone obligaciones a los países miembros. Sin embargo, sus programas benefician particularmente a naciones en desarrollo como la Argentina, proporcionando acceso a insumos, vacunas y medicamentos esenciales. En un informe publicado hace dos semanas, la Fundación Soberanía Sanitaria advertía acerca de que abandonar la OMS podría tener graves consecuencias, similares a las que comenzó a enfrentar los Estados Unidos tras la reciente decisión de Donald Trump de también retirarse del organismo.

“Dejaríamos de tener acceso al fondo rotatorio y estratégico que nos hace ahorrar millones en la compra de tecnologías e insumos sanitarios”, advierte el documento, en el que se aclara que la OMS coordina respuestas ante amenazas sanitarias globales, elabora listados de medicamentos esenciales y asesora en estrategias sanitarias. En el texto también se menciona cómo la decisión afectaría a instituciones clave como el INCUCAI, el Malbrán y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), que podrían perder su estatus de Centros Colaboradores en vigilancia internacional de agentes infecciosos. Asimismo, desaparecería el Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional, dificultando el acceso a información en tiempo real sobre virus y emergencias sanitarias.

Además, la fundación que preside Leonel Tesler apunta que se verían perjudicados programas de salud pública, desde la atención materno-infantil hasta la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, “lo que impactaría en la calidad y sustentabilidad”. Sin el respaldo de la OMS, las provincias reducirían su capacidad operativa y técnica, debilitando la estructura sanitaria en todos sus niveles. También se limitaría la formación de profesionales de la salud, quienes perderían la posibilidad de participar en foros internacionales y actualizarse en las mejores prácticas del sector.

En junio pasado, el Gobierno ya había dado la orden de no sumarse al nuevo protocolo sobre pandemias que suscribió el organismo presidido por Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Argentina no va a adherir al acuerdo de pandemia de la OMS, que se comunicó en Ginebra, donde dejamos en claro que nuestro país no suscribirá a ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional”, dijo Adorni en aquel entonces.

La incógnita de la OPS

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, ni en nuestra salud”, afirmó este miércoles el ministro de Salud, Mario Lugones, en su cuenta de X. El funcionario, que responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo, aclaró que el país “no recibe financiamiento de la OMS” y que, aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden contar con apoyo económico, “estos se efectivizan mediante la OPS”. Subrayó además que “salir de la OMS no significa salir de la OPS”, ya que esta última “es preexistente y depende de la OEA”.

Pese al argumento de Lugones, no faltan quienes consideran que la salida de la OMS también afectaría acuerdos como el firmado en enero con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la farmacéutica Sinergium Biotech para la producción local de la vacuna antineumocócica, poniendo en riesgo inversiones y transferencia de tecnología. Además, en caso de desastres naturales, Argentina ya no contaría con la asistencia de equipos especializados de emergencia. “No podríamos contar con el apoyo de las unidades especializadas de emergencia de la OPS, debiendo organizarnos sin el respaldo de equipos técnicos y sin logística de insumos en salud”, explica la Fundación Soberanía Sanitaria.

En un mundo cada vez más interconectado, esta medida deja al país en una posición vulnerable y con menor capacidad de respuesta frente a futuras crisis sanitarias. “Argentina posee una serie de centros colaboradores que trabajan en red con otros países, fortaleciendo capacidades y manteniendo altos estándares de calidad”, explica el informe. Sin este respaldo, el país quedaría en una posición de mayor vulnerabilidad frente a brotes y pandemias.

“No entender la salud desde una perspectiva internacional es retroceder más de 100 años de historia y auto convencerse de que los destinos sanitarios de nuestra patria no están ligados a la suerte de la región, del continente y del mundo”, concluye el texto confeccionado por la fundación.

Geopolíticamente, la decisión de Milei responde a la disputa ideológica entre “soberanistas” y “globalistas”, que quedó evidenciada en su discurso en el Foro Económico de Davos, y se inscribe en una tendencia de desarticulación de organismos multilaterales que Trump comenzó a impulsar desde su asunción al frente de la Caa Blanca, en enero. Siguiendo esa línea, en Balcarce 50 insinúan que el Gobierno podría también anunciar la salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque actualmente Argentina no es miembro activo.

Hoy Israel anuncio que seguirá los pasos de Trump y ya anuncio su salida del Consejo.

En términos operativos, algunos expertos sostienen que, para retirarse de la OMS, se requiere la aprobación del Congreso, ya que el organismo se creó mediante un tratado internacional. En el oficialismo, en tanto, argumentaron ante elDiarioAR que dado que la OMS no tiene una cláusula de denuncia, el oficialismo podría utilizar la Convención de Viena para avanzar en su retiro de manera unilateral a través de un DNU. La discusión está abierta y parece recién haber comenzado.

PL