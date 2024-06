Milei presentó su renuncia a la jubilación de privilegio y Anses la aceptó

El presidente Javier Milei presentó una carta a la Anses para renunciar a la jubilación que le correspondería por haber haber sido jefe de Estado.

El mandatario nacional elevó una nota de renuncia al organismo público, que aceptó la petición del mandatario.

La presentación de Milei fue una “decisión indeclinable” para no ejercer “el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en sus redes la carta de renuncia de Milei.

“Vengo por medio de la presente a manifestar mi decisión indeclinable de que no ejerceré el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias previsto en el artículo primero de la Ley Nº 24.018″, señala la carta.

“Los acontecimientos ocurridos el día de ayer en el Honorable Congreso de la Nación ponen de manifiesto, una vez más, que nuestra clase política se encuentra más preocupada por mantener sus delirantes privilegios que por trabajar para revertir el modelo que ha fracasado en el último siglo. Luego de haber experimentado por décadas las consecuencias nefastas del gasto público desenfrenado, es imperativo que los líderes políticos den el ejemplo y adopten medidas concretas para contener el déficit presupuestario”, continúa.

“Por ello, mediante esta nota exhorto a los dirigentes a realizar los sacrificios necesarios para garantizar la estabilidad financiera del país. Ningún político está por encima de la ley y la ciudadanía. En este sentido, rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos. El compromiso asumido por el heroico pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal obtenido no tiene precedentes y ese esfuerzo debe ser compartido por todos”, añade.

CRM con información de la agencia NA