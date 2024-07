Milei sella su pacto con la Sociedad Rural, que espera anuncios sobre el fin de las retenciones y el cepo

Javier Milei subirá este domingo por primera vez como presidente a la tribuna de la Sociedad Rural en Palermo y desde la entidad que reúne a los terratenientes agrarios saben bien lo quieren escuchar en boca del libertario: que anuncie el fin del cepo y que las retenciones llegarán en el corto plazo a cero. Habrá que esperar al discurso del mandatario este domingo al mediodía para develar si finalmente se le cumplen los deseos a los empresarios agrícolas, aunque el Gobierno ya dio suficientes señales de que quiere seguir teniendo al campo a tiro por el atractivo de los dólares que genera (y que aún tienen guardados en silobolsas).

La presencia de Milei en el palco principal de la pista central de La Rural bajo el tradicional lema “Cultivar el suelo es servir a la patria” también tendrá como atractivo político la foto conjunta con Victoria Villarruel en medio de la tensión entre ambas figuras. En ese sentido la Casa Rosada buscó mojarle la oreja a la vice el viernes cuando se encargó de amplificar que el Presidente había hablado en París con Emmanuel Macron sobre el “desafortunado” tuit de la titular del Senado. Encima remarcaron supuestamente que el francés agradeció el “gesto” de haber sido Karina Milei la encargada de apagar ese incendio diplomático en la embajada.

Como si se tratara de un juego de espejos, Villarruel se anticipó a Milei y armó su propia agenda en La Rural el miércoles pasado. Almorzó con la cúpula de la SRA unas achuras y un ojo de bife asado, y luego visitó un stand dedicado a los ex combatientes de Malvinas. En la recorrida se cuidó en sus dichos ante la prensa. Evitó desentonar con el mandatario y llegó a responder brevemente una consulta al paso que llegó a hacerle elDiarioAR: “Tengo la mejor expectativa sobre el discurso de Javier”, dijo sobre lo que escuchará hoy del mandatario.

Por La Rural también desfilaron en la semana que pasó el vocero presidencial, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda dejó con las manos vacías a la Mesa de Enlace: “Le pedimos al campo que confíe. No hay resquemores hacia el campo. Estamos en un momento histórico”, les dijo el martes a los ruralistas. Evitó anticipar que haya plan oficial para el fin de las retenciones, pero edulcoró la negativa: “Las retenciones son un impuesto que, por supuesto, nos gustaría bajar prioritariamente, pero como dice siempre el presidente Javier Milei, y digo yo, primero necesitamos superávit fiscal y es una de las prioridades. Cualquier anuncio que se haga lo va a hacer el Presidente”, planteó.

Anfitrión de la feria rural, el titular de la SRA, Nicolás Pino, aprovechó cada micrófono delante para explicar lo que la entidad de los terratenientes quieren escuchar hoy en boca del Presidente: “Lo que necesita el campo es lo que venimos diciendo, liberar el cepo, liberar el impuesto país, que el valor del dólar que sea el mismo para vender nuestros producidos como comprar nuestros insumos más allá del valor”, planteó esta semana en un encuentro breve con elDiarioAR al lado de la pista central donde se premian toros y vacas de gran porte.

La tensión entre el Gobierno y el campo se evidenció en las últimas semanas cuando se conoció el balance semestral de la liquidación de los granos –el primero de la gestión libertaria–. Las exportaciones no fueron suficientes para evitar que salte la brecha entre los dólares oficiales y los paralelos en las últimas semanas, en las que la Casa Rosada anunció varias medidas para esquivar la tormenta financiera. Estimaciones especializadas marcaban que a principios de julio aún restaban exportar unos u$s13.000 millones de la actual campaña. Mientras reclaman el fin del cepo o de las retenciones, o hasta una devaluación, los empresarios agrícolas apuestan a mantener llenos los silobolsas. También hay un contexto internacional de caída en los precios internacionales de la soja.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y junio pasado, el Gobierno se hizo por retenciones con US$2.660 millones, 160% más que en igual período del 2023 –muy marcado por la sequía–. La proyección es que toda la campaña será de unos US$6.173 millones, más del doble que en 2023, pero menor a 2021 (US$8.373 millones) y 2022 (US$9.101 millones). Pero el campo especula a que habrá mejores momentos para vender su producción: según el Banco Central, en el complejo de la soja –que es el que más retenciones tiene– “en el primer semestre del año se llevan realizadas declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) por 16,2 millones de toneladas, considerando tanto poroto, harina y aceite, muy por encima de las algo más de 10 millones de toneladas de igual período del año pasado pero por debajo de las 18 millones de toneladas del primer semestre del 2022 y las 22 millones de toneladas del primer semestre del 2021″.

“Seguramente el Presidente Javier Milei usará la tribuna de La Rural para hacer anuncios al campo”, le marcó la cancha Pino al mandatario. El viernes, el que dio la nota fue Mauricio Macri, otrora socio del campo. Le hizo hizo un guiño a los ruralistas con tono mileísta: “Viva el campo, carajo”, lanzó en su recorrida por el predio. Luego el ex presidente se desmarcó del libertario; cuando fue consultado por algún anuncio que podría dar Milei en su discurso en la inauguración de la 136° edición de La Rural de Palermo, Macri se limitó a responder: “No sé, no pertenezco al Gobierno”.

DM/MC