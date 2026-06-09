Milei viajará a Córdoba para participar de un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Córdoba para participar de una etapa operativa del ejercicio militar conjunto “Daga Atlántica”, un programa de adiestramiento que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas argentinas y estadounidenses.

El mandatario estará acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y por el jefe del Ejército, Carlos Presti.

El entrenamiento se desarrolla en distintas unidades militares del país y apunta a fortalecer la cooperación y la capacidad de trabajo conjunto entre ambos países en materia de defensa. La actividad se inscribe en el marco del acercamiento político y estratégico que la administración de Milei mantiene con Estados Unidos desde el inicio de su gestión.

Una agenda marcada por el vínculo con la comunidad judía

Antes de su viaje a Córdoba, el Presidente encabezará desde este lunes una serie de actividades públicas relacionadas con la comunidad judía y con el fortalecimiento de los vínculos con Israel.

La agenda comenzará a las 21.30 en el Palacio Libertad, donde Milei participará del “Tributo al Rebe de Lubavitch”, organizado con motivo del 32° aniversario de la muerte del rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo ortodoxo contemporáneo.

El mandatario, que ha manifestado en distintas oportunidades su cercanía con esa corriente religiosa y visitó la tumba de Schneerson en Nueva York tras asumir la Presidencia, será uno de los principales oradores del encuentro.

Con información de NA