Milei volvió a cuestionar a “Ladri Depósito” y dijo que “María BCRA miente” sobre los incendios

El presidente Javier Milei insistió este lunes en sus ataques a artistas de la música como Lali Depósito y María Becerra. El fin de semana Córdoba fue escenario del festival Cosquín Rock donde cantantes como Ciro Martínez, líder de Los Piojos; Nickie Nicole, Joaquín Levington o Dillom apuntaron al Gobierno. Consultado sobre el tema por el periodista Jonatan Viale en una entrevista con el canal de noticias TN, Milei redobló la apuesta con sus agresiones y le bajó el tono a las manifestaciones públicas.

—Este fin de semana muchos artistas salieron a criticarte. No sé, por ejemplo, después de lo que pasó con Lali Espósito.

—Ladridepósito. María BCRA.

—Bueno, Andrés Ciro de los Piojos dijo: “Tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad”. Cantó esto. ¿Qué te pasa cuando chocás con los artistas, o algunos artistas?

—Mirá, yo, ex-ante, no tengo nada contra los artistas. Digo, de hecho, festejo el arte. De hecho, yo tuve una banda de rock. Yo no tengo nada contra los artistas. Lo que yo digo es que si vos sos artista, vos vivís de ofrecer tu producto, que es servir al propio, como con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ahora, si vos para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, vos no sos un artista, vos sos un empleado público. Entonces, y si además sos un instrumento de propaganda política, digo, o sea, vos agarrás. Digo, vos sos un, estás haciendo política, no estás haciendo arte.

Sobre esta explicación insistió en que Lali Espósito fue financiada por algunos gobiernos como el de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; y Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora.

Asimismo, retomó el conflicto con María Becerra, la cantante a la que por X llamó “María BCRA” porque sobre el escenario de la Fiesta de la Confluencia en Nequén pidió ayuda a sus fans para los incendios en la Patagonia por considerar que lo que hacía el Estado no era suficiente.

“Lo peor de todo, en el caso de la chica Becerra, el problema adicional es que miente. ¿Por qué? Por lo de los incendios. Por lo de los incendios. Primero porque, a la luz del desastre que hubo durante el kirchnerismo y que, digamos, o sea, se había invertido un montón, se iba a invertir un montón de plata en un montón de cosas que no se hizo nada, nosotros sí hicimos toda una recomposición de todo lo que tiene que ver con el tratamiento del fuego. Pero además, además, hubo toda una acción conjunta entre el Estado Nacional y los estados provinciales, en los lugares donde hubo fuego”, dijo Milei.

“Y no solo eso, no solo eso, sino que además se puso dinero para financiar a aquellas personas que perdieron la casa. Se está haciendo un esfuerzo descomunal. Entonces, digo, ¿qué está divulgando una mentira? Y está criticando con mentiras”, agregó. E insistió: “Entonces, digo, te agarro mintiendo, te expongo”.

