Norma, hija de José López Rega: “Mi padre no creó la Triple A”

Norma López Rega, hija del que fuera secretario privado de Juan Domingo Perón y ministro de Bienestar Social de Argentina entre 1973 y 1975, aseveró a la agencia española EFE que su padre no creó la Triple A, convencida de que es otra de las “mentiras” sobre él: “No hay prueba de que sea cierto, porque no fue cierto”.

“¿Existió una Triple A o como quiera llamársele? Sí, porque hay víctimas, pero no tiene nada que ver mi familia”, remarca la hija de José López Rega, quien murió en 1989 a los 72 años, preso desde 1986, cuando fue detenido en Miami (EE.UU.) y extraditado a la Argentina tras una década prófugo.

“Estaba en terapia intensiva, se estaba yendo, y un día le digo: 'Papá, ¿todo eso que se dice?' Y me dijo: 'Hija, no tenés nada de qué avergonzarte, no he hecho nada malo'. Para mí fue suficiente”, señala la hija de quien durante décadas ha sido considerado uno de los personajes más oscuros de Argentina y vinculado a la masonería.

Murió sin recibir sentencia, pero se lo acusaba de haber sido jefe del grupo terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) -que cometió unos 700 asesinatos y fue preámbulo del terror de la última dictadura militar (1976-1983)- desde su Ministerio, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón y de su viuda Isabel (1973-1976).

Algo que Norma refuta: “Queda claro que la Triple A era parte militar, parte policial y parte de algún guerrillero, que mancomunados hacían las tres A, aunque no vengan con las iniciales”.

ALGUIEN “ESENCIAL”

Consultada por el papel de su padre en el Gobierno peronista, es tajante: “Fue algo esencial. Para mi papá, Perón era como un padre y para Perón mi viejo era como un hijo. Mi papá vivía con ellos, estaba las 24 horas trabajando”.

“Yo creo que fue un gran ministro, un gran secretario y sobre todo un gran hombre”, recalca y reconoce que, cuando Perón murió, “es posible” que la presencia de su padre en el Ejecutivo de Isabel “fuera más visible, pero cada cual mantenía su lugar” y niega que ella fuera un títere de López Rega: “Es una mujer muy preparada”.

Norma, que fue primera dama tres meses por ser esposa del presidente provisional (1973) Raúl Lastiri, dice que su padre renunció -en 1975, cuando se marchó del país- porque los comandantes de las Fuerzas Armadas pidieron a Isabelita que él se fuera, “porque si no, corría peligro su vida”.

Profesora de Bellas Artes, psicóloga social y técnica en narración oral, cree que “la verdad siempre llega”, y espera que su nieta lo vea cuando sea adulta.

EL CASO DE CONTI

Viuda de Lastiri, desde hace cuatro décadas está casada con el periodista Jorge Conti, jefe de prensa del ministerio que comandaba su padre y subsecretario de Prensa de Presidencia hasta 1975. En 2012 entró en prisión, donde estuvo más de 3 años acusado de haber cometido crímenes como miembro de la Triple A.

“Estuve preso hasta que me absuelven de culpa y cargo. Queda firme la absolución en 2016”, señala Conti, seguro de que “toda la camada de jueces y fiscales corruptos y amañados” saben que es inocente.

En 2016 recibió otra condena, que aún no está firme, a cuatro años de cárcel por integrar con la Triple A una “asociación ilícita”.

Conti dice que Fuerzas Armadas, policías, civiles e Inteligencia estaban tras la creación de la Triple A y que el Ejército puso armas en el Ministerio para adjudicárselas a López Rega.

Por Rodrigo García, para la agencia EFE.

