El Papa apuntó contra el Gobierno por la represión en las protestas: “En vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta”

El Papa Francisco visitó este 20 de septiembre el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSDHI) para participar en el Simposio del décimo aniversario del primer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares (EMMP), que tuvo lugar en el Vaticano en 2014. Estuvieron presentes algunos de los líderes fundadores de los EMMP, entre ellos, Juan Grabois y Alejandro Gramajo, líder de la UTEP. El pontífice hizo un paréntesis en su discurso y se metió de lleno en la realidad argentina.

“Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran 'revoltosos, comunistas', no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”, dijo Jorge Bergoglio, en referencia a la represión de la semana pasada en las afueras del Congreso, mientras en Diputados se aprobada el veto del presidente Javier Milei a las reformas en la movilidad jubilatoria que ya había sido aprobada antes por ambas cámaras. La imagen más fuerte de ese día, en medio del avance de las fuerzas de seguridad sobre jubilados y familias que se manifestaban en contra del veto fue la de una niña de 10 años, que recibió gas pimienta en su rostro por parte de un policía.

(La referencia del Papa está a la hora, 10 minutos del video)

“La coima”

En otro pasaje de su disertación, Francisco volvió a citar un ejemplo de Argentina para referirse a “la coima” y reafirmar la temática que trataba ese pasaje de la exposición, sobre el dinero y como “el diablo entra por el bolsillo”.

“Me contaba un emprendedor internacional, que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones, el ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar...’ Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si puede pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma...y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?... ¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.

El reclamo del Papa para “despertar las conciencias adormecidas de tantos dirigentes políticos”

“Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague sus sueños”, animó el Papa en su discurso ante los participantes de la iniciativa, que se llamó “Plantando bandera frente a la deshumanización” y fue organizada por el Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSDHI).

El Santo Padre llegó a la sede del Dicasterio y saludó con afecto a los empleados vaticanos y después a los presentes en el Simposio, algunos de ellos los ha visto en el EMMP en el Vaticano de 2014 y de Bolivia en 2015. El Papa leyó en español su discurso previsto y añadió muchas anécdotas espontáneamente.

“El grito de los excluidos también puede despertar las conciencias adormecidas de tantos dirigentes políticos que son, en definitiva, los que deben hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales... Somos cristianos, recemos para que Dios nos de la sabiduría y la fortaleza para realizar la verdadera justicia social”, alentó el Papa.

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) es un espacio de hermandad entre las organizaciones de base de los cinco continentes y una plataforma que promueve la cultura del encuentro en favor de las 3T (techo, tierra y trabajo) con el lema: “ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo”.

Otros mensajes del encuentro en el Vaticano

Por su parte, el prefecto del DSDHI, el Cardenal Michael Czerny, al comienzo del Simposio citó el Evangelio de San Mateo en el que Jesús pronuncia las Bienaventuranzas y dice: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados (Mateo 5, 6)”, y de la Biblia destacó del libro de los Proverbios: “Sé la voz de los sin voz [...] habla en favor de los derechos de todos los indigentes. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos de los pobres y necesitados” (Proverbios 31, 8-9).

Hablando de la radicalidad del mensaje evangélico, el Cardenal Czerny advirtió que “la justicia no puede ser una cuestión intelectual, ni siquiera jurídica. Debe estar arraigada en lo más profundo de nosotros mismos, tan urgente e imposible de ignorar como el hambre y la sed. Para alzar nuestra voz en favor de los sin voz” por lo que invitó a seguir el ejemplo de Jesús para “ser humildes, no dejarse llevar por el orgullo, el éxito, el dinero y la fama; solidarios con los que sufren, capaces de llorar con ellos y consolarlos; mansos, actuando sin violencia ni jactancia, pero con una profunda sed de justicia”.

También intervinieron en el Simposio algunos de los líderes fundadores de los EMMP, entre ellos, Juan Grabois, quien recordó que la tarea de los Movimientos Populares no es sólo relanzar el lema tierra, techo y trabajo, sino también esforzarse por poner la economía al servicio del pueblo, trabajar por la paz entre los pueblos y cuidar la naturaleza. Nicole Levia instó a los Movimientos Populares a trabajar también conjuntamente por la recuperación de la dignidad de los pueblos oprimidos. Y Joao Pedro Stedile -en un mensaje de video desde Brasil- agradeció el diálogo establecido en los últimos años por el Papa y la Iglesia con los Movimientos Populares.

El evento fue transmitido en vivo por Vatican Media con traducción simultánea al español, inglés, italiano, francés y portugués y los videos permanecen disponibles en el Canal YouTube del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Con información del Vaticano.

IG