El papá de Pablo Grillo sobre Bullrich: “En el Senado va a haber una persona con una malicia incomparable”

Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo -gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una protesta en marzo pasado-, volvió a reclamar justicia y a responsabilizar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión en la que su hijo resultó herido.

“Pablo está mejor, evolucionando día a día. ¿Cómo ayudarlo? Manteniendo el tema en agenda, y advirtiendo que en el Senado va a estar una persona con una malicia incomparable. Lo de Patricia Bullrich es incomprensible”, expresó en diálogo con el programa Parte del Aire.

El mensaje de Grillo se produce en un contexto de fuerte polémica por el desembarco de Bullrich en el Senado representando al oficialismo en el próximo turno electoral. Para el padre del fotógrafo, ese escenario representa una nueva afrenta a las víctimas de la violencia institucional: “No se trata solo de mi hijo. Es el símbolo de una política de represión que sigue sin asumir responsabilidades”.

El episodio ocurrió el 12 de marzo pasado, durante una manifestación de jubilados frente al Congreso. Pablo Grillo, reportero gráfico de 38 años, cubría la protesta cuando fue alcanzado por un proyectil disparado por efectivos de Gendarmería Nacional. Las imágenes y peritajes posteriores confirmaron que el cartucho fue lanzado horizontalmente, a escasa distancia del público, incumpliendo los protocolos de seguridad.

La causa judicial que investiga el hecho imputó al cabo primero Héctor Guerrero por tentativa de homicidio, pero la familia insiste en que la investigación debe avanzar sobre la cadena de mando. “El actor directo fue el cabo, pero la que daba las órdenes era Bullrich. Si existe la justicia, deberían llamarla a declarar”, había dicho Grillo semanas atrás, cuando se conocieron los primeros avances de la causa.

La denuncia de Grillo se suma a una serie de cuestionamientos a la política de seguridad implementada por el Gobierno nacional, particularmente en lo referido al tratamiento de las protestas sociales y el uso de la fuerza pública. En sus declaraciones, el padre del fotógrafo también denunció “una manipulación sistemática del relato oficial” y advirtió que el Ministerio de Seguridad “mintió desde el primer momento”.

“Dijeron que el proyectil rebotó en una barricada y que Pablo era un militante kirchnerista. Mintieron como siempre. Bullrich miente constantemente. Lo hizo con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con Chocobar. La mentira es su método. Son actores de una política de terror”, sostuvo en una entrevista reciente.

Desde su entorno, la ministra no se pronunció sobre las declaraciones de Grillo ni sobre el avance de la causa. En los informes oficiales, el Ministerio de Seguridad defendió la actuación de las fuerzas, argumentando que el operativo “se ajustó a los protocolos vigentes”.

Entretanto, Pablo Grillo continúa su recuperación tras varias cirugías y un largo proceso de rehabilitación neurológica. “Está mejor, día a día, con una fuerza que nos enseña a todos”, expresó su padre. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió que el caso no pierda visibilidad. Este domingo difundieron una nueva imagen de la madre, el padre, el hermano y el fotoperiodista en el Día de la Madre.

“Lo peor que puede pasar es el olvido. A Pablo lo puede ayudar la sociedad si mantiene el tema en agenda, si no deja que se naturalicen estos hechos. Porque si lo que pasó con mi hijo queda impune, puede volver a pasar mañana con otro”, afirmó Fabián Grillo.

Con su testimonio, el padre del fotógrafo insiste en transformar el dolor en denuncia pública. Reclama que la justicia actúe y que la sociedad no mire hacia otro lado. “No queremos venganza -aclaró-, queremos verdad. Y queremos que no haya más políticas que pongan en riesgo la vida de quienes están haciendo su trabajo o ejerciendo su derecho a manifestarse”.

