Los argumentos de Trump para explicar su apoyo a Milei y a la Argentina: “Se están muriendo, no tienen nada, están luchando por su vida”

Hace un puñado de días que estuvo Javier Milei en Washington DC, y se llevó con él un rescate de 40.000 millones de dólares a dos semanas de las elecciones legislativas –20.000 para reforzar el peso y otros tantos en futuras inversiones–. Un rescate vinculado a que el Gobierno siga en manos del libertario, eso sí.

Y este domingo, en el avión presidencial que lo traía de vuelta a Washington DC después de jugar al golf en Florida, anunció que está pensando abrir las fronteras a la carne argentina para bajar los precios de la carne para los consumidores estadounidenses, en lo que viene a ser un reconocimiento de que el cierre de fronteras y los aranceles hacen daño al bolsillo de sus ciudadanos.

“Argentina está luchando por su vida”, le dijo a la periodista que le preguntaba por las repercusiones para los ganaderos estadounidenses de su decisión, “no sabés nada al respecto, están luchando por su vida, no es que beneficie a Argentina, es que están luchando por su vida. ¿Entendés lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Luchan con todas sus fuerzas por sobrevivir. Si puedo, los ayudo a sobrevivir en un mundo libre. Me cae bien el presidente de Argentina, creo que está intentando hacer lo mejor que puede. Pero no des la impresión de que les va de maravilla. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo”.

Y agregó el presidente de EEUU: “Compraremos carne de Argentina. Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”. Trump afirma que “los precios de los alimentos bajaron, los precios de la energía bajaron, pronto tendremos gasolina a 2 dólares. Todo bajó, y lo único que se mantiene es la carne. Y si ahora compramos algo de carne, no estoy hablando de tanta de Argentina, pero si ahora compramos carne, ayudaría a Argentina, que consideramos un muy buen país, un muy buen aliado en un lugar”.

“Si echan un vistazo”, dijo Trump en un claro signo de las intenciones políticas de sus decisiones comerciales, “Sudamérica está girando, están empezando a girar mucho hacia nosotros, alejándose del socialismo, es bastante asombroso”. Si bien es verdad que hay países como Bolivia, con elecciones este domingo, que viró a la derecha, lo que también transmite Trump es el temor a que el pueblo argentino arrebate la exigua mayoría legislativa con la que cuenta Milei –después de la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires– como paso previo para un cambio hacia la izquierda en la presidencia de Argentina. Y Milei, junto con Netanyahu, son los dos trumpistas incondicionales en el panorama internacional.