Día del Pediatra: ¿por qué se celebra el 20 de octubre?

En Argentina, el Día Nacional del Pediatra se celebra los 20 de octubre de cada año, en recuerdo del día que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en 1911. La efeméride se estableció en el Congreso Mundial de Pediatría de 1973, el cual tuvo lugar en nuestro país. También es conocido como el Día de la Pediatría.

La pediatría es la especialización médica que abarca la atención de los bebés, niños y adolescentes, desde que son recién nacidos hasta que llegan a la mayoría de edad. La labor de los profesionales pediatras incluye la prevención, el diagnóstico y tratamiento en caso de una enfermedad.

Se distinguen las siguientes etapas en la vida de un niño:

Recién nacido (hasta 4 semanas)

Lactante (de uno a 12 meses)

Preescolar (de 1 a 6 años)

Escolar (entre 6 y 12 años)

Adolescente (de 12 a 18 años)

Actualmente, la pediatría es una de las profesiones médicas más vocacionales que existen, y los especialistas no sólo velan por la salud de sus pequeños pacientes, sino que en ocasiones llegan a formar parte de su núcleo familiar. De acuerdo con los datos más recientes, la SAP cuenta con unos 19.000 socios pediatras en toda la Argentina.

De acuerdo con la SAP, la organización hoy en día “es una de las pocas Sociedades Científicas solidariamente unida y verdaderamente federal. Este inmenso grupo de pediatras que integra a todo el país en una sola Sociedad, le da un potencial muy marcado. Y, sobre todo, abrió para todo el país las posibilidades de intercambio, formación y actualización profesional en tiempos en que la tecnología comunicacional no existía”.

Historia de la pediatría

En la antigüedad, no existía la medicina pediátrica. Las encargadas de la salud de los niños eran las madres y las llamadas “comadronas”. En aquel entonces, la vida de las personas era frágil hasta, aproximadamente los primeros 12 años, dado que no había conocimientos científicos al respecto.

Se dice que la pediatría como disciplina médica surgió en el renacimiento ya que allí se registraron los primeros documentos sobre el tema. Es en esta etapa histórica cuando se escribieron los primeros libros sobre salud infantil.