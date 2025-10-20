Se viene la última temporada de “Stranger Things”: años de espera y un final que será eterno

Los espectadores de Stranger Things sienten que el tiempo pasó más fuera de la pantalla que dentro de la historia. La producción de la quinta temporada tardó tanto en completarse que muchos ya apenas recuerdan cómo terminó la cuarta. El reparto, formado por adolescentes cuando se estrenó la serie en 2016, afronta ahora su regreso con rostros adultos y trayectorias personales distintas.

Por ejemplo, Millie Bobby Brown, intérprete que dio vida a la niña protagonista, incluso se ha casado y tiene una hija, un cambio que subraya la distancia entre el presente y el universo inicial de Hawkins. Esta espera tan prolongada ha derivado, quizás por hartazgo, en una curiosidad renovada por el desenlace, que según los propios creadores busca cerrar un ciclo largo y exigente.

Los creadores confirman los tiempos exactos de cada episodio del primer volumen

Ross Duffer, responsable junto a su hermano Matt de la producción de Netflix, reveló la duración oficial de los capítulos del primer volumen de la temporada final. El anuncio, realizado a través de un vídeo publicado en Instagram, muestra una pantalla de la versión privada de la plataforma en la que trabajan ambos creadores.

Según ese avance, el primer episodio alcanza los 68 minutos, el segundo se reduce a 54, el tercero asciende a 66 y el cuarto se prolonga hasta los 83. Con estos datos, el conjunto de la primera tanda suma unas cuatro horas y media de metraje. “Cada capítulo está concebido como una pieza completa dentro del conjunto”, explicó Duffer en la publicación, que también sirvió para confirmar las fechas de lanzamiento.

La serie de ciencia ficción comenzó su recorrido con capítulos que rondaban los 45 minutos. Las dos temporadas siguientes mantuvieron un equilibrio similar, aunque con cierres algo más extensos. La cuarta entrega rompió esa medida con episodios que superaban ampliamente la hora y un final de dos horas y media.

La progresión llevó a algunos medios a suponer que la última temporada estaría compuesta por episodios equivalentes a películas, una idea alimentada por una declaración de Maya Hawke, actriz que interpreta a Robin Buckley. “Stranger Things terminaría con episodios que serían como ocho películas”, afirmó entonces, generando expectativas que se han ido desinflando con los anuncios recientes.

El reparto y el público han crecido al mismo tiempo que la serie

Los retrasos derivados de las huelgas de Hollywood prolongaron la producción más de lo previsto y permitieron a los hermanos Duffer revisar cada detalle. La consecuencia de esa pausa fue un calendario fragmentado que Netflix organizará en tres volúmenes. El primero llegará el 26 de noviembre de 2025 con los cuatro capítulos iniciales; el segundo, compuesto por tres, se estrenará el 25 de diciembre, y el tercero, que incluye el desenlace único, verá la luz el 31 de diciembre. Entre la cuarta y la quinta temporada habrán transcurrido tres años y medio, un margen inusual en una serie de éxito global.

El reparto también ha evolucionado en ese tiempo. Millie Bobby Brown, que encarna a Once, ha desarrollado nuevos proyectos con la propia Netflix, donde volverá a interpretar a un personaje con habilidades extraordinarias. Su carrera refleja el salto generacional de toda la producción, que pasó de presentar a un grupo de niños resolviendo misterios a mostrar a jóvenes adultos enfrentados a un cierre definitivo. Esa transición marca la percepción del público, ya bastante cansado, que contempla la llegada del final como el cierre de una etapa vital vinculada a los años previos a la pandemia.

Las expectativas sobre la duración de los nuevos episodios provocaron confusión entre los seguidores. Algunos expresaron su sorpresa por la brevedad de ciertos capítulos tras años de especulaciones sobre entregas de dos horas. Sin embargo, los Duffer descartaron desde el principio esa posibilidad.

El formato elegido mantiene la tensión narrativa sin extender artificialmente las tramas, una decisión que busca equilibrar ritmo y desenlace. Netflix confía en que el estreno escalonado mantenga la atención del público durante las fiestas y culmine con un episodio final de larga duración para acabar el año y dar la bienvenida al 2026.

El estreno de noviembre cerrará un ciclo que empezó con un grupo de chavales en el instituto y termina con un reparto adulto. La serie vuelve más de tres años después de su última entrega, y esa distancia se nota en todo, también en la forma en que el público la va a mirar.