Pese a la firma del acuerdo con EE.UU., el dólar reacciona al alza

La cotización del dólar abría en alza pese al anuncio de la firma del swap entre la Argentina y Estados Unidos.

El dólar oficial en el Banco Nación avanza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. En tanto, el mayorista avanza a $1.465 y $1.475 para ambas puntas.

El MEP se mantiene en $1.541 y el Contado con Liquidación a $1.553. El “blue” se mantiene en $1.465 y $1.485.

El riesgo país se sostenía en torno a los 1.000 puntos básicos, luego de que el último dato mostrara un valor de 1.089 puntos básicos el viernes pasado.

Otros indicaron que le suman presión al Gobierno es la caída de los bonos Globales (que rigen por la legislación neoyorkina). Operaban con bajas generalizadas de hasta 0,2%, encabezadas por el Global 2041. Entre los Bonares (títulos bajo ley argentina), las pérdidas eran mayores y la del Bonar 2041 alcanzaba un 4,1%.

Por otro lado, los ADRs perdían hasta un 4,2% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Pampa Energía (-3,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,1%). En contraste, Telecom subía apenas 0,3%. Por su parte, el S&P Merval caía 0,9% a 1.971.419,10 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hacía un 1,4% a 1.270,74 puntos.

Con información de agencia NA