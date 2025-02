Bullrich culpó a Jorge Macri por la fuga de presos en la Ciudad y lo acusó de filtrar información “falsa”

La tensión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sigue en ascenso. Esta vez, el eje del conflicto es la situación de los presos en la Ciudad de Buenos Aires y el reciente fallo judicial que ordenó el traslado de condenados a cárceles federales, tras una presentación de la Defensoría porteña.

En una nota oficial, la funcionaria de Nación cruzó a Macri. Dijo que el Gobierno nacional no acatará lo que considera una “coerción” por parte de la administración porteña para trasladar presos alojados en cárceles porteñas a unidades federales y apuntó contra la Justicia de la Ciudad. “Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales”, subrayó, y cuestionó la decisión del juez porteño que dictó el fallo sin convocar previamente al Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich denunció lo que considera un exceso de la Justicia porteña en el dictado de hábeas corpus que afectan espacios bajo jurisdicción federal. En esa línea, sostuvo que si se verificaran violaciones de derechos en dependencias de la Policía de la Ciudad, la responsabilidad recaería en la administración porteña, que debería alojar a los presos en su propio sistema de alcaidías.

El intercambio de acusaciones escaló cuando la ministra acusó a Jorge Macri de filtrar “información falsa” a la prensa y de intentar forzar el ingreso masivo de detenidos en cárceles federales, una medida que calificó de “imposible” debido a la falta de plazas. Según Bullrich, esta situación se debe al incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

“Fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”, disparó.

La ministra detalló que desde diciembre pasado el sistema federal ya recibió a más de 5.000 internos provenientes de la Ciudad, a pesar de que el compromiso inicial establecía un ingreso de 60 a 70 presos semanales. “Voluntariamente pasamos a recibir 90 internos por semana, un 50% más de lo acordado”, aseguró.

Además, Bullrich enumeró los ofrecimientos que hizo su cartera a la administración porteña, incluyendo la construcción de módulos en predios del Servicio Penitenciario Federal para albergar a 400 presos, con la posibilidad de ampliar a 600 más. “Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad”, sostuvo. También mencionó que se ofreció ampliar las plazas a 1.000, con la condición de que la Ciudad cubriera el 50% del costo de mantenimiento, pero que “ni siquiera respondieron”.

Según la ministra, el sistema federal aloja actualmente a 11.500 internos, de los cuales 6.000 son presos porteños procesados por delitos comunes. “Esto representa un costo anual de $156.639.750.000 que recae sobre el resto de los ciudadanos del país”, advirtió. En ese sentido, remarcó que un ciudadano de cualquier otra provincia no solo paga por su servicio penitenciario local y el federal, sino también por los internos de la Ciudad de Buenos Aires.

En un mensaje directo a Jorge Macri y al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, Bullrich cuestionó la falta de gestión de la Ciudad. “En la gran mayoría de las provincias hay sobrepoblación en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas”, acusó.

Por último, la ministra recordó que desde 2016 la Ciudad tiene la potestad de crear su propio servicio penitenciario, pero que en casi una década no lo ha hecho. “Hace nueve años podría haberlo creado. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera”, sentenció.

A principios de febrero, Bullrich ya se había cruzado con el ministro de Seguridad porteño, Waldo WolffEn medio de otra fuga de presos de una comisaría del barrio de Caballito, y en su cuentra de X escribio: “Ministro, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.

Wolff recogió el guante y respondió que los comentarios no lo habían molestado en lo personal, pero a los ciudadanos del distrito que gobierna Macri, sí: “A mí no me cayeron mal los comentarios de Bullrich, a los porteños sí”. Y detalló: “La Ciudad firmó un convenio con el Gobierno nacional por el cual reconocen que no transfirieron la Justicia penal y el Servicio Penitenciario a la Ciudad, como sí sucedió con las otras provincias. Los presos no le corresponden a la Ciudad. El 95% de los presos están por delitos que juzga la Justicia federal. El convenio, lo que hace, es fijar un punto de llegada”, sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

MM