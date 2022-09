Patricia Bullrich le respondió a Cristina: “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, recogió el guante y respondió las insinuaciones de Cristina Fernández de Kirchner sobre una supuesta vinculación por la bebida alcohólica de su parte, a la hora de expresarse en favor de la posible condena de la vice en el marco del juicio por la Obra Pública.

Cristina Kirchner sobre el PRO: "No tenemos gente racional frente a nosotros"

Saber más

“Parafraseando a Churchill: 'Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta'”, expresó Bullrich desde su cuenta de Twitter, junto al video de la ex mandataria.

Parafraseando a Churchill: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta". pic.twitter.com/kRF9UgjKQW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 31 de agosto de 2022

Desde el Salón Azul del Senado, la vice llamó además a “repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos”, y calificó a la Policía de la Ciudad como “una policía política” que “se ha apoderado de la seguridad de las calles”.

“Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos”, propuso.

Sus dichos sobre la ex ministra de Seguridad cosecharon las críticas de distintos referentes de Juntos por el Cambio. Una de las primeras fue María Eugenia Vidal, quien a través de sus redes sociales, expresó: “¿Medio qué? Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner”, cruzó la diputada.

Medio qué?

Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner. pic.twitter.com/0AclpdkXBl — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 31 de agosto de 2022

En la misma línea, Larreta prestó su solidaridad con la titular de la fuerza que integra, a pesar de los cruces de los últimos días. “Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para Patricia Bullrich”, tuiteó.

Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para @PatoBullrich. pic.twitter.com/qMiWH1ywt0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 31 de agosto de 2022

Desde la Coalición Cívica también se manifestaron en repudicho a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner. “De ningún modo se puede admitir que Cristina Kirchner hable y se dirija con ese nivel de vulgaridad y violencia hacia una dirigente de JxC como lo es Patricia Bullrich. Mi apoyo y solidaridad”, afirmó el presidente de la CC - Ari, Maximiliano Ferraro.

DA con información de NA