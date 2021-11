Pérez Esquivel: "Repudiamos la represión contra el pueblo mapuche"

El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, repudió hoy la "represión contra el pueblo mapuche", y condenó la muerte del joven Elías Garay, que falleció el domingo en un confuso episodio, en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

Río Negro: denuncian la muerte de un integrante de la comunidad mapuche tras un episodio confuso

"Desde siempre estuvimos en contra de toda represión y ahora, otra vez, contra la represión al pueblo mapuche", dijo Pérez Esquivel en declaraciones a Télam.

En ese contexto, insistió en que desde la organización Serpaj repudian y condenan los hechos ocurridos ayer en el Paraje Cuesta del Ternero, por los que murió un joven de la comunidad mapuche Lof Quemquemtrew y otro sufrió heridas de gravedad tras recibir disparos de arma de fuego.

"Repudiamos la represión contra el pueblo mapuche y condenamos la muerte del joven (Elías) Garay, quien pacíficamente reclamaba su territorios", dijo Pérez Esquivel a esta agencia.

"También, responsabilizamos a la gobernadora de Río Negro Anabela Carreras, quien se niega a dialogar y su opción es la represión; denunciamos la violencia de la policía de Río Negro y las permanentes amenazas contra la comunidad mapuche", remarcó.

Pérez Esquivel informó que tanto el Serpaj como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) vienen reclamando "una solución sin violencia al conflicto territorial de los pueblos originarios". "También la Universidad del Comahue, el obispo de Bariloche y representantes de iglesias evangélicas vienen reclamando una mesa de diálogo para la solución de los conflictos sin violencia", agregó.

Recordó que "desde hace años se viene demorando una ley territorial de los pueblos originarios y van tirando para adelante medidas temporales como la ley 26.160 para impedir los desalojos y no solucionar el problema central que es el reconocimiento de las tierras comunitarias".

"Hasta el día de hoy la Cámara de Diputados no ha tomado decisiones en ese sentido", dijo, al tiempo que señaló: "Reclamamos la pronta solución al conflicto en la región Patagonia antes que sea tarde y aumente la violencia".

"La violencia y falta de responsabilidad del gobierno de Río Negro afecta a la democracia del país y pone en evidencia el racismo y la intolerancia como la muerte de un joven mapuche y una persona herida de la comunidad por las fuerzas de represión", advirtió finalmente Pérez Esquivel.

Por su parte, la APDH manifestó hoy su "más enfático repudio al homicidio" del joven mapuche y exigió conocer la identidad de los responsables. La entidad responsabilizó a la gobernadora Carreras "por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas", según expresó en un comunicado de prensa.

El ataque ocurrió ayer en un paraje cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.

La vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño dijo hoy a la TV Pública que a la medianoche pudieron llegar a la ocupación mapuche de Cuesta del Ternero con una doctora que constató el fallecimiento y confirmó que el joven mapuche fallecido es Elías Garay, quien recibió dos disparos con armas de fuego. En tanto, Gonzalo Cabrera, de 26 años, recibió 3 disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanecía hoy internado en grave estado, dijo Maicoño.

En tanto, desde el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, se informó que "la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención" en los hechos en Cuesta del Ternero.

El vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, atribuyó hoy "a la policía de Río Negro" que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero, la responsabilidad por el hecho. "Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia que debe brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó", detalló Pilquimán en declaraciones a FM Urbana.

Sobre el episodio, el vicepresidente del INAI precisó que "ingresaron dos personas donde está la comunidad, salen a su encuentro, con mucha violencia desde el comienzo ante el pedido de retiro del lugar, comienza la agresión". Pilquimán puso de relieve que las dos personas que ingresaron al predio "no estaban vestidos de policías: eran altas, robustas, fuertemente armadas, con armas largas" y agregó: "Entendemos que hay una responsabilidad de la policía, que brindaba seguridad".

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, señaló anoche a través de Twitter: "Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40".

CB con información de Télam