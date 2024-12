La Provincia de Buenos Aires prometió que no habrá ajuste “a pesar de los recortes del Gobierno nacional”

El gobierno de Axel Kicillof volvió a expresar este lunes su descontento luego de que la Legislatura bonaerense rechazara la semana pasada el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el proyecto de endeudamiento presentado hace más de 40 días por el Ejecutivo provincial.

En la última conferencia de prensa del año del Ejecutivo bonaerense (práctica que recién retomarán cada lunes a partir de marzo), el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a apuntar contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de querer “quebrar las arcas” de la Provincia, en sintonía con lo que había exprresado el gobernador Kicillof el 27 de diciembre tras la caída de la sesiión en la Legislatura, cuando aseguró que el Presidente “tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste” y de querer “fundirlas”, con una “particular saña” hacia el distrito que él conduce.

En ese sentido, Bianco remarcó que Milei “dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar” y que existe desde el Ejecutivo nacional “un ataque directo” y una “dedicación especial” para que la Provincia “se vea con dificultades de cara al año electoral”.

“Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que la Provincia de Buenos Aires empieza 2025 en emergencia económica”, advirtió.

Sin embargo, el funcionario prometió que en la Provincia de Buenos Aires “no habrá ajuste a pesar de los recortes del gobierno nacional”, y adelantó que ya están dadas las instrucciones para formalizar la prórroga del Presupuesto (al igual que lo hecho por el Gobierno nacional este lunes por Boletín Oficial) y que en el territorio bonaerense se continuará con la base impositiva de 2024. Además, sostuvo que la gestión Kicillof seguirá con “el programa de gobierno en salud, educación, producción, trabajo, obra pública y seguridad”.

Según Bianco, la Provincia de Buenos Aires “no va a quebrar porque tiene un gobernador responsable que va a hacer un uso racional de los escasos recursos con lo que cuenta. Tenemos el gobierno más pobre del país por recursos y es el segundo más austero por la cantidad de trabajadores estatales respecto de la población que tienen que atender”. Y remarcó: “No va a quebrar, a pesar de que el gobierno de Milei y la oposición quieren que se quiebre. No, no va a quebrar”.

Además, habló de “un veranito financiero” a nivel nacional, del que “se bemnefician unos pocos” y que el escenario a nivel país, “para la mayoría de los ciudadanos” es “trágico y espantoso”.

Qué había dicho Kicillof

La semana pasada, tras un nuevo fracaso en la Legislatura bonaerense para tratar las leyes que el Ejecutivo había enviado hacía más de un mes con la intención de conseguir el visto bueno para el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el proyecto de endeudamiento, Axel Kicillof consideró que se trataba de leyes “fácilmente aprobables” pero que el presidente Milei tiene como propósito “atacar a las provincias en el contexto de ajuste”. “Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen. No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

El economista peronista insistió en que Milei tiene como objetivo para el año electoral “fundir a las provincias” y que, en ese contexto, su gobierno se dedicó a “cuidar al pueblo de la Provincia, continuar con la obra pública y, en la medida de nuestras posibilidades, a sustituir y tapar agujeros que deja Milei”.

En un comunicado oficial, Kicillof ya había señalado que el Presupuesto 2025 garantizaba el cumplimiento de las obligaciones prioritarias de la provincia, a pesar de lo que describieron como un “ahorcamiento financiero” y las deudas pendientes por parte del Gobierno nacional.

Además, destacó que el pedido de endeudamiento tenía como único fin cubrir vencimientos de deuda contraídos durante la gestión de María Eugenia Vidal, sin aumentar la carga de deuda.

El texto también denunció que, tras largas negociaciones con la oposición, donde se aceptaron varios de sus pedidos, finalmente no hubo voluntad para avanzar con la aprobación del paquete presupuestario. Incluso, se mencionó que, ante la exigencia opositora de destinar 16,4% del endeudamiento a los municipios, el gobierno provincial ofreció 10%, lo que representaría una distribución de más de $250 mil millones.

El Ejecutivo bonaerense calificó este desenlace como un “golpe de la oposición”, que impide contar con “una herramienta fundamental para planificar los recursos y gastos” de la provincia.

Con información de agencias.

