“Vergonzoso” e “irresponsable”: con alto voltaje, la UCR apuntó a Macri y Bullrich y los consideró “afuera de Juntos por el Cambio”

Juntos por el Cambio está al borde de la ruptura. Lo admiten sus propios líderes. Es el caso de los referentes del radicalismo Gerardo Morales y Martín Lousteau, quienes hoy salieron a cuestionar con dureza la decisión de la excandidata presidencial, Patricia Bullrich, junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, de expresar su apoyo a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa del 19 de noviembre próximo. Tanto Morales como Lousteau consideraron que ambos, al igual que el promotor de ese pronunciamiento, Mauricio Macri, están “afuera de Juntos por el Cambio”, la coalición que conforman el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI.

“A mí me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocada una reunión para mañana a las 11 de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó. Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa porque teníamos que, justamente, discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme de su posición”, dijo Morales, presidente del partido radical.

El gobernador de Jujuy señaló que “es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia” y que “ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos”.

“Yo la voté y lo que ella dijo no me representa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me he dado vergüenza ajena. Realmente es vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas el debate dentro del PRO seguramente. Y además es una falta de respeto hacia el radicalismo por todo lo que ha dicho Milei sobre nosotros. Lo que ha dicho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos”, aseveró.

Ante las consultas sobre la ruptura de la coalición Juntos por el Cambio, Morales, al igual de Lousteau, aseguró que ellos no desean que se profundice la crisis actual y que si esto sucede, la responsabilidad es de Macri y Bullrich. “Macri está feliz porque es lo que quería, joderle la vida a Juntos por el Cambio”, sentenció el gobernador de Jujuy antes de finalizar la conferencia de prensa.

Sin perjuicio de las críticas a sus socios del PRO, el radicalismo difundió minutos antes un comunicado, que fue leído por Morales, en el que señalan que institucionalmente no apoyarán a ninguno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la Nación en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

En el comunicado en cuestión, titulado “La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos”, el Comité Nacional del partido repartió críticas tanto a Sergio Massa como a Milei y señalaron que “ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”. Del candidato de Unión por la Patria el partido radical, que preside Gerardo Morales, señaló que “es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, de la corrupción y del deterioro social y económico de la Argentina”.

A su vez, el partido señaló que “el extremismo demagógico de Milei se encuentra en las antípodas” del pensamiento radical. “Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos atentando siempre contra la convivencia no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio”, dice el comunicado.

También señala que “la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando fuera del balotaje”, lo cual “merece una reflexión autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos”.

El comunicado del partido radical se difundió horas después de que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, brindará junto con su excompañero de fórmula, el radical mendocino Luis Petri, una conferencia de prensa para anunciar su apoyo a Milei en el balotaje contra Massa. En ese marco, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri había subrayado que su decisión se debe a que “la patria estaba en peligro”. Ante esta declaración, Morales apuntó contra la dirigente. “La Patria está más en peligro con ella y con Milei, ahí está en peligro”, afirmó en la conferencia de prensa.

Sin mencionar a Petri ni a Bullrich ni a Mauricio Macri, líder del PRO, el otro socio importante de JxC, y promotor del apoyo a Milei, la UCR expresó por escrito su “rechazo a posiciones unilaterales, inconsultas”.

“Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto por los derechos humanos, de la ampliación de derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud pública, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior. Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición y eso es lo que debemos hacer. Esta responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, 100 intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales. Ese mandato de las urnas para Juntos por el Cambio es el que vamos a honrar reconstruyendo liderazgos, los proyectos y las visiones que vuelvan a enamorar a los argentinos al tiempo que contemple y controle y ponga los límites necesarios a quienes vayan a ser gobierno nacional a partir del 10 de diciembre”, dice el comunicado.

